Sanatçı Kenan Işık, 10 yıl komada kaldıktan sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yerel

Sanatçı Kenan Işık, 10 yıl komada kaldıktan sonra hayatını kaybetti

21 Mart 2014 tarihinde beyin kanaması geçiren oyuncu ve sunucu Kenan Işık, 10 yıl boyunca komada kaldıktan sonra 76 yaşında hayatını kaybetti. Kenan Işık, Türk tiyatrosunda önemli bir isim olarak tanınmış ve birçok ödül kazanmıştır.

29.07.2024 11:30
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Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan sanatçı Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti.

21 Mart 2014 tarihinde düşme sonrasında beyin kanaması geçiren oyuncu ve sunucu Kenan Işık, 10 yıldır komadaydı. Uzun yıllardır tedavi gören 76 yaşındaki Işık, bugün hayatını kaybetti.

Kenan Işık Kimdir

1 Ekim 1947'de Malatya'da dünyaya gelen Kenan Işık, Devlet Demiryolları'ndan emekli bir memur çocuğuydu. İlkokulda müsamerelerden başlayarak tiyatroya yöneldi ve piyeslerde başrol aldı. Ortaokuldayken Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başladı. Ankara'da liseyi okurken Meydan Sahnesi'ne girdi. 17 yaşında profesyonel tiyatrocu olan Kenan Işık, Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Kenan Işık 1972'de Devlet Tiyatrosu sanatçısı oldu. Onlarca oyun yazdı, sahneye koydu. Oyuncu, yazar, yönetmen ve seslendirme sanatçısı olarak 30'un üzerinde ödül aldı. Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yaptı. Dadı dizisi, Hanımın Çiftliği, Sızı, Süper Baba, Sıcak Saatler, Yeşil Işık gibi filmlerde rol aldı. Evli ve 2 çocuk babası olan Kenan Işık, 'Kim Beş Yüz Bin İster?' yarışma programıyla daha da tanınan bir isim oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sanatçı Kenan Işık, 10 yıl komada kaldıktan sonra hayatını kaybetti - Son Dakika

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