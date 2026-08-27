Sanatla Depremzede Çocuklara Destek

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan bipolar hastası Bahtınur Ezgeç, atık malzemeleri sanata dönüştürerek ortaya çıkardığı süs eşyaları ve oyuncakların satışından elde ettiği gelirle, minik kalplere dokunarak depremzede yetim ve öksüz çocukların yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

Erzurum'da 2015 yılında bipolar bozukluk teşhisiyle zorlu bir tedavi sürecine başlayan Bahtınur Ezgeç, hayatın gri tonlarına el emeğiyle renk kattı. Bu zorlu mücadelede hiç kimseden destek almadan kendi çabasıyla sanata yönelen Ezgeç, el işi yapmanın ruhuna şifa olduğunu ve kendisine adeta terapi gibi geldiğini keşfetti. Evliliğinin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesine yerleşen Ezgeç, gönüllü iyilik yolculuğunu ve mücadelesini burada da kesintisiz sürdürdü. Asrın felaketi 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve bölgeyi derinden sarsan depremlerde anne veya babasını kaybeden çocukların acısını yüreğinde hisseden Ezgeç, bu kez asrın felaketinden etkilenen minikler için kolları sıvadı. Ezgeç, depremde ailelerini kaybederek öksüz ve yetim kalan çocuklara destek olmak amacıyla sergiler açmayı hedefliyor. Büyük bir heyecan ve titizlikle yeni sergisinin hazırlıklarına devam eden Ezgeç, bir yandan el emeğinin iyileştirici gücüyle hastalığına meydan okurken, diğer yandan minik bedenlerin geleceğine umut ışığı olmanın gururunu yaşıyor.

"Hiçbir öğretmen desteği almadan kendi başarımla, kendimi geliştirerek evde atölye yaparak sanatla uğraştım"

Kendi imkanlarıyla sanatını geliştiren ve Erzurum'da 6 sergi açan Ezgeç, yaşadığı süreçtan bahsederek, "2015'te tanı konuldu; bipolar bozukluk, duygu durum bozukluğu. 2015'ten beridir resim çiziyorum, sanatla uğraşıyorum. Hiçbir öğretmen desteği almadan kendi başarımla, kendimi geliştirerek evde atölye yaparak sanatla uğraştım. Erzurum'da 6 sergi açtım. Tüm Türkiye'ye örnek olmak adına, hastalara umut olmak adına, onları topluma kazandırmak adına sergiler açtım. Ankara LÖSEV Vakfı'na gönüllü oldum. Oradaki çocuklara umut olmak için her sergimden sonra oyuncak bağışı yaptım, makbuzlarını aldım. Kendime ait bir katalog oluşturdum" dedi.

"Eğer hayalleri, umutları varsa bırakmasınlar, yılmasınlar, usanmasınlar, sabretsinler"

Hastalığıyla mücadelesinde umudunu hiçbir zaman kaybetmediğini vurgulayan Bahtınur Ezgeç, kendisiyle aynı durumu yaşayan insanlara da ışık olmak istediğini belirterek "Benim hedefim daha çok insana ulaşmak, daha çok hastalara ulaşıp örnek olmak, onlara göstermek istedim yeteneğimi. Eğer hayalleri, umutları varsa bırakmasınlar, yılmasınlar, usanmasınlar, sabretsinler. Rabbimin kapısını açacağından eminim. Ben yılmadım, usanmadım, çok sabrettim, çok çabaladım. Bu yolda çok yürüdüm, bırakmadım. Üstesinden geldim ve başardım. Yıllar sonra sergiler açarak topluma girdim. Benim burada hastalara vermek istediğim mesaj; lütfen bırakmayın, hayaliniz ne varsa sabredin, çabalayın. Yıllar sonra gerçek olacağına inanıyorum" diye konuştu.

"6 Şubat'ta deprem oldu. Hatay ve İskenderun'da ailesini kaybetmiş çocuklar var, gelecek planlarımda sergiler açarak çocukların yaralarını sarmak istiyorum"

Gelecekteki projeleriyle depremzede çocukların yaralarını sarmayı hedeflediğini ifade eden Ezgeç, "Erzurum'da sergiler açarak hem kendim tanındım örnek olarak hem de Erzurum'u temsil ettim. Şimdi Hatay İskenderun'a geldim. Burada hem kendim tanınıyorum örnek olarak hem de Hatay İskenderun'u temsil ediyorum. 6 Şubat'ta deprem oldu. Hatay ve İskenderun'da ailesini kaybetmiş çocuklar var, gelecek planlarımda sergiler açarak çocukların yaralarını sarmak istiyorum. Onlara bağış yapmak istiyorum. Oyuncak olur ve maddi yönden destek olmak isterim" dedi.