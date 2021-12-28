Üye Girişi
Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Turan'dan Aliağa Belediyesine ziyaret - Son Dakika

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Turan'dan Aliağa Belediyesine ziyaret

28.12.2021 21:14
Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Turan'dan Aliağa Belediyesine ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı makamında ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı makamında ziyaret etti. Genel Müdür Turan, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile bölgedeki Organize Sanayi yatırımları ve bölgenin sanayi gelişim dinamiklerini istişare etti.

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Sayın Genel Müdürümüzün nazik ziyaretleri bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Ülke ekonomisinin yüzde 2'sinin gerçekleştiği, ülke dış ticaretinin yüzde 6'sının ve Ege Bölgesi ihracatının yüzde 56'sının yapıldığı Aliağa'mızda organize sanayi yatırımlarını, ihtiyaçları ve bölgenin sanayi gelişim potansiyelini Sayın Genel Müdürümüz ile değerlendirme imkanı bulduk. Sayın Genel Müdürümüze Aliağamıza ve bölgemize göstermiş olduğu yakın ilgi ve alaka için tüm Aliağalılar adına teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Fatih Turan, Serkan Acar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Turan'dan Aliağa Belediyesine ziyaret - Son Dakika


Yusuf Yazıcı'dan büyük imza! Herkes onu konuşacak Yusuf Yazıcı'dan büyük imza! Herkes onu konuşacak         
21:14
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi         
19:31
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi         
15:08
Aleyna Tilki için "Allah'ım kimseyi evladın cehaleti ile sınama" diyen Işın Karaca'ya annesinden cevap Aleyna Tilki için "Allah'ım kimseyi evladın cehaleti ile sınama" diyen Işın Karaca'ya annesinden cevap         
14:26
Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz         
13:58
Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var         
13:03
Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti         
12:33
Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış         
11:37
Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş         
11:35
Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış! Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış!         
11:19
Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik         
10:25
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22

Son Dakika Haberleri
20:52 Eşiyle tartışan koca, çocukları ve eşi içerideyken evini ateşe verdi
20:47 Mercimeğin kilo fiyatı 3 markette de farklı
20:45 AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz
20:44 Parkta alkol alan kişiler arasında kavga çıktı, 1 kişi karnından bıçaklandı
20:42 Son Dakika: Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
20:23 Son Dakika! Türkiye'de 28 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 184 kişi vefat etti, 32 bin 176 yeni vaka tespit edildi
20:17 Beyoğlu'nda Amerikalı turisti sokak ortasında bıçaklayarak öldürdüler
19:46 İkinci el araçta düşüş bekleniyor
19:31 Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi
19:01 Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 21:20:15. #1.12#
SON DAKİKA: Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Turan'dan Aliağa Belediyesine ziyaret - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement