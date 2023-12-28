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Sanayi sitesinde oksijen tüpü patladı: 2 iş yeri alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Sanayi sitesinde oksijen tüpü patladı: 2 iş yeri alevlere teslim oldu

Giresun'un Espiye ilçesinde bulunan sanayi sitesindeki bir iş yerinde oksijen tüpü patladı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, 2 iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi. Espiye Belediye İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Sanayi sitesinde oksijen tüpü patladı: 2 iş yeri alevlere teslim oldu
28.12.2023 - 20:42,
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Sanayi sitesinde oksijen tüpü patladı: 2 iş yeri alevlere teslim oldu

GİRESUN - Giresun'un Espiye ilçesinde Sanayi Sitesindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir şekilde tüp patlaması meydana geldi.

Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken 2 iş yeri tamamen kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Espiye ilçesinde sanayi sitesinde bulunan kaporta dükkanında oksijen tüpünden yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar kendileri dışarı atarken, olay yerine gelen Espiye Belediye İtfaiye ekipleri söndürme çalışmaları başlattı. Kontrol altına alınan yangında iki iş yeri kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İHA
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