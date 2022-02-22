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Sanayicilerden BAREM'e övgü - Son Dakika

Sanayicilerden BAREM'e övgü

22.02.2022 12:02
Sanayicilerden BAREM'e övgü

Osmangazi Belediyesi'nin Bursa'ya kazandırdığı vizyon projelerden biri olan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM)'ni ziyaret eden sanayiciler, toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik çok önemli bir ihtiyaca cevap verecek tesisi Bursa'ya kazandırdığı için Başkan Mustafa Dündar'a teşekkür etti.

Osmangazi Belediyesi'nin Bursa'ya kazandırdığı vizyon projelerden biri olan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM)'ni ziyaret eden sanayiciler, toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik çok önemli bir ihtiyaca cevap verecek tesisi Bursa'ya kazandırdığı için Başkan Mustafa Dündar'a teşekkür etti.

Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve sosyal belediyecilik anlayışını bir adım daha öteye taşıyacak olan BAREM, henüz hizmete açılmadan toplumun her kesiminde büyük yankı uyandırıyor. Yaşlıların hayatına konfor katmak ve engelli vatandaşlara rehabilitasyon imkanı sağlamak hedefiyle Demirtaş'ta 20 bin metrekare alan üzerine inşa edilen örnek tesis, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar tarafından şehrin dinamiklerine tanıtılıyor. DOSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Eski, DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Başkan Mustafa Dündar, inşaat çalışmaları tamamlanan merkezin, tefrişat çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmete açılacağını söyledi. 20 bin 140 metrekare alan üzerine inşa edilen merkezin Türkiye'de sosyal belediyecilik alanında gelinen en üst nokta olduğuna vurgu yapan Başkan Dündar, "Merkez, 200 yaşlı, 150 engelli, 150 alzheimer hastası olmak üzere toplam 500 kişiye hizmet verecek. Huzur evi, alzheimer, yaşlı, engelli bakım ve rehabilitasyon hizmetinin yanı sıra, hasta yakınları için özel etkinlik ve sosyal donatı alanlarıyla hizmet verecek olan BAREM, aynı zamanda bu alanda kampüs şeklinde inşa edilmiş Türkiye'nin en büyük tesisi olacak" dedi.

Başkan Dündar, BAREM'in ayrıca müzik, tiyatro gibi aktivitelere imkan sağlayacak salonları, hobi ve el becerilerini geliştirecek kursları, ekilip biçilebilen bahçesi ile huzurun ve kaliteli yaşamın merkezi olacağını söyledi. - BURSA

Sanayicilerden BAREM'e övgü
Sanayicilerden BAREM'e övgü
Sanayicilerden BAREM'e övgü
Sanayicilerden BAREM'e övgü
Sanayicilerden BAREM'e övgü
Sanayicilerden BAREM'e övgü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sanayicilerden BAREM'e övgü - Son Dakika


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