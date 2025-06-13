Sancak Parkı ve Çay Bahçesi Projesi İncelemesi

Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Satıkadın Mahallesi'nde Sancak Parkı ile yapımı devam eden çay bahçesi inşaatını inceledi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Satıkadın Mahallesi'nde yenileme çalışmaları süren Sancak Parkı ile yapımı devam eden çay bahçesi inşaatında incelemelerde bulundu. Çalışmaları yerinde takip eden Başkan Çırpanoğlu, teknik ekibe kolaylıklar dileyerek bilgi aldı, vatandaşlarla sohbet etti. Sancak Parkı'nın modern bir görünüme kavuşacağını belirten Çırpanoğlu, tamamlandığında bölge halkının nefes alabileceği, huzurlu bir sosyal yaşam alanı sunacaklarını ifade etti.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Çırpanoğlu, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sancak Parkı'ndaki yenileme çalışmaları ve yeni çay bahçesi projesi, Satıkadın Mahallemize değer katacak. Hem dinlenme hem sosyalleşme alanı olarak hizmet verecek bu projeleri en kısa sürede tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Kahramankazan'ın her mahallesine dokunmaya, güzelleştirmeye devam edeceğiz." - ANKARA