Sancaklı Yörükler Geleneklerini Yaşatıyor

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Sütçüler Mahallesinde düğün, sünnet gibi cemiyetlerde topalak yemeği ve keşkek dövme geleneklerini devam ettiren Sancaklı Yörükleri, kadim geleneklerini yüzyıllardır devam ettirdiklerini söyledi.

Kemalpaşa ilçesinin Sütçüler Mahallesinde Çakar ve Kaçmaz ailelerinin evlatları Nergiz ve Hasan çiftlerinin düğün törenlerinde keşkek dövme ve topalak yuvarlama merasimi çok sayıda vatandaşı buluşturdu.

Sütçüler Mahallesinde kazanlarda pişen buğdaylar, davul zurna eşliğinde dövülürken, düğün salonunda kadınlar da topalak yuvarlama işini yaptı.

Gençlerle birlikte keşkek döven Sütçüler Mahallesi Muhtarı Sedat Özışık, "Mahallemiz 7 bin nüfuslu. Sancaklı Yörükleriyiz. Bu kadim kültürümüzü yüz yıllardır devam ettiriyoruz. Sadece Sütçüler'de değil, hemen hemen bütün Ege Bölgesinde topalaksız ve keşkeksiz düğün cemiyeti olmaz. Davetiye dağıtırken vatandaş sorar. 'Topalak ve keşkek var mı?' diye." dedi.

50 yıldır Topalak yuvarladığını söyleyen Teslime Özışık da, "Topalak ve keşkek bizim düğünlerimizin vazgeçilmez yemeğidir. İmece usulü toplanır düğün sahibine yardım ederiz. Topalak ve keşkek atalarımızdan kalan miras. Biz kadınlar olarak bunu keyifle yapıyoruz." diye konuştu. - İZMİR