Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin Vatandaşlarla Bayramlaştı

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlarla buluştu. Kahvaltı programında vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Başkan Yeğin, Sancaktepelilerle tek tek bayramlaştı.
31 Mart yerel seçimlerinde Sancaktepe Belediye Başkanlığı'na seçilen Alper Yeğin, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlarla bayramlaşmak amacıyla kahvaltı programında buluştu. Sancaktepe Belediye Binası yanında bulunan Meydan Park'ta vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yeğin, kahvaltı programının ardından vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Sancaktepeli vatandaşlara seslenen Başkan Yeğin, konuşmasının ardından vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Programda konuşan Başkan Yeğin, "Bayramınızı tebrik ediyorum. Allah nice bayramlara birlikte sevdiklerimiz ve çocuklarımızla kavuşmayı nasip etsin. İnşallah her günümüz bayram gibi geçer. Güzel günler geçiriyoruz, inşallah daha güzelleri gelecek. Toplumun tamamına hizmet edecek, toplumun birlikteliği ve huzuru için çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bugünkü toplanma amacımız da tam olarak bu. Bir bayram sabahı toplumun bütün kesimleri ile bugün bir aradayız. Bugün bayram, Sancaktepe'de her günü bayram gibi yaşamak için mücadele edeceğiz. Sancaktepe Belediyesi'nin Kent Meydanı'ndayız. Birlikte çok güzel işler yapacağız. Sancaktepe'nin gelecek 5 yılını, 10 yılını, 25 yılını planlayacağız. Sancaktepe Belediyesi aslında sizlerin. Sancaktepe Belediyesi sizin eviniz. Biz çok iş yapmaya geldik. Bu binanın girişinden en üst kattaki makam odasına kadar her yeri halkındır. Halka açık bir belediye binası olacak. Sorunlarınızı belediye başkanının makamında konuşabileceğiniz bir belediye binası olacak. Bir belediye hizmeti noktasında hizmetin gecikmesi, hizmetin size ulaşması ve çözümü noktasında sorun yaşarsanız ikinci defa geleceğiniz yer belediyenin dördüncü katındaki başkanlık odası olsun. Sorunlarınızı bizlerle paylaşın, sorunlarınızı çözmek için 2 bin 750 kişilik yol arkadaşımız var. Büyük Sancaktepeli bayramlaşmasına katılan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin Vatandaşlarla Bayramlaştı - Son Dakika
Hakkari'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oy verme işlemi başladı. 39 bin 702 seçmen, il merkezinde 183 sandıkta oy kullanacak. Oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlanacak.
Belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve muhtar ile ihtiyar heyetinin seçileceği yerel yönetimler ve mahalli idareler seçimleri için Düzce'de oy verme işlemi başladı. Düzce'de 408 seçim bölgesinde kurulan bin 65 sandıkta toplam 299 bin 196 seçmen oy kullanacak.
Erzincan'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oy kullanma işlemi saat 07.00'de başladı. 174 bin 786 seçmenin bulunduğu Erzincan'da vatandaşlar sandık başına giderek oylarını kullandı. Oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erecek ve oylar İl Seçim Kuruluna teslim edilecek.
Depremin etkisiyle yıkıma uğrayan Hatay'da, 1 milyon 78 bin 130 seçmen oy kullanacak. Depremzede vatandaşlar, 3 bin 424 sandıkta oylarını kullanırken, yıkılan noktalarda kurulan 96 konteyner seçim alanında da oy kullanıyorlar. Antakya ilçesinde bulunan 66 konteyner seçim alanından biri olan Cebrail Mahallesi'nde Beyhan Gencer İlkokulu bahçesinde vatandaşlar oy kullanmaya başladılar.
Samsun'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Samsun'da bulunan 1 milyon 38 bin 991 seçmen, sandık başına giderek oylarını kullandı. Oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek ve oylar İl Seçim Kuruluna teslim edilecek. Seçimlerin güvenliği için toplam 4 bin 634 personel görev aldı.
Erzurum'da 516 bin 952 seçmen, yerel seçimler için sandıklarda oy kullanmaya başladı. Seçimlerde büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve mahalle muhtarlığı için oy kullanılacak.
Isparta'da yerel seçimler için oy kullanma işlemi başladı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sandığa gitmeye başladı. Oy verme işlemi akşam saat 17.00'ye kadar sürecek.
Türkiye genelinde 61 milyondan fazla vatandaşın oy kullanacağı 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri, saat 08.00 itibarıyla başladı. Yeni yerel yönetimlerin belirleneceği seçimlerde oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek. Ayrıca, 32 ilde oy kullanma işlemi bir saat erkene alındı.
İstanbul'da yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 11 milyon 314 bin 516 kişi sandık başına gidecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 22 parti adayı ve 27 bağımsız aday yarışacak. İstanbul'da 33 bin 228 sandık kuruldu ve en az seçmenin bulunduğu Adalar'da 13 bin 682 kişi, en çok seçmenin bulunduğu Esenyurt'ta ise 642 bin 455 kişi oy kullanacak. Seçmenler sabah saatlerinde okullara gelerek oy verme işlemini gerçekleştiriyor. Polis ekipleri de okullarda güvenlik önlemi alıyor.
Türkiye'de 61 milyon 441 bin 882 seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidiyor. 34 siyasi partiden adayların yarıştığı seçimlerde 207 binden fazla sandıkta oy kullanılıyor. Oy verme işlemi 32 ilde saat 07.00'de başladı ve diğer illerde saat 08.00'de başlayacak. Birçok siyasi lider de oy kullanmak için okullara gitti.
Candan Erçetin, Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaparken görüntülendi. Sabah oy kullanmak üzere okula gelenler, sandık başında Candan Erçetin sürprizi ile karşılaştı. Kameralar, Candan Erçetin'in Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı anları kaydetti.
İstanbul'da saat 08.00 itibarıyla yerel seçimler için seçmenler sandık başına gitmeye başladı. Oy kullanacakları sınıfların kapılarında uzun süre beklemek zorunda kalan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
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