Sancaktepe Belediyesi'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri - Son Dakika
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Sancaktepe Belediyesi'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri

Sancaktepe Belediyesi\'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri

Sancaktepe Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında kadınların emeğini kutlamak için özel bir etkinlik programı hazırladı. Kadın Emeği Sergisi, panel ve film gösterimi ile dolu dolu bir hafta sonu geçirecek.

07.03.2025 15:43  Güncelleme: 15:47
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Sancaktepe Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınların emeğini, gücünü ve hayattaki eşsiz değerini kutlamak için dolu dolu bir etkinlik programı hazırladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerinin sergileneceği "Kadın Emeği Sergisi" Sarıgazi Demokrasi Caddesi'nde 7-9 Mart tarihleri arasında ziyaretçilerine kapılarını açacak.3 gün boyunca saat 17.00/21.00 saatleri arasında açık olacak sergide Sancaktepe'li kadınların el emeği göz nuru ürünleri beğeniye sunulacak.

8 Mart Dünya Emekçi kadınlar günü kapsamında ayrıca Dr.Ayşe Kaşıkırık'ın konuşmacı olarak katıldığı "Kadın Emeği ve Çalışma Hayatında Eşitlik" konulu panel düzenlendi.

Sancaktepe sahnesi'nde film gösterimi

Sancaktepe Belediyesi'ne ait Sancaktepe Sahnesi'nde Kadınlar gününe özel "Mutlu Bir Romanı Aşk Hikayesi" isimli filmi gösterime sunuldu.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin kadınlarımızın her alanda aktif, özgür ve mutlu bir yaşam sürmeleri için çalıştıklarını belirtip tüm kadınlarımızı Sarıgazi Demokrasi Caddesi'nde kurulacak olan sergiye davet ederek "El emeği ürünler, keyifli sohbetler ve dayanışma ruhunun bir arada olacağı festivale tüm komşularımızı bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sancaktepe Belediyesi'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri - Son Dakika

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