Sancaktepe Belediyesi\'nden İklim Değişikliğiyle Mücadele Protokolü

Sancaktepe Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir bir gelecek hedefi doğrultusunda önemli bir iş birliğine imza attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İSTAÇ ile yapılan protokol kapsamında Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) hayata geçiriliyor.

İSTAÇ Genel Müdürü Fatih Uğur ve Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in imzalarıyla resmileşen protokol; Sancaktepe'nin çevresel sürdürülebilirlik vizyonuna katkı sunarken, İstanbul genelinde de iklim dostu uygulamaların yaygınlaştırılmasına önemli bir örnek teşkil ediyor. SECAP ile hedeflenen başlıklar şunlar oldu: Karbon emisyonlarının azaltılması: Kentte enerji verimliliğinin artırılması, yeşil ulaşım alternatiflerinin geliştirilmesi ve hava kalitesinin yükseltilmesi. Yenilenebilir enerji kaynaklarının teşviki: Güneş, rüzgar ve biyokütle gibi temiz enerji kaynaklarının Sancaktepe'de kullanımının artırılması. İklim değişikliğine karşı dirençli bir şehir oluşturulması: Altyapı, çevre ve şehir planlamasında iklim krizine karşı dayanıklı projelerin hayata geçirilmesi.

Başkan Yeğin: "Gelecek nesiller için sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz"

İmza töreninde konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, atılan adımın yalnızca bugünü değil, geleceği de güvence altına aldığını vurguladı. Başkan Yeğin, "İklim değişikliğinin etkilerini her geçen gün daha fazla hissediyoruz. Bugün imzaladığımız bu protokol, sadece ilçemiz için değil İstanbul'un tamamı için önemli bir dönüm noktasıdır. Karbon salınımını azaltmak, yenilenebilir enerjiye yönelmek ve iklim dostu projeler geliştirmek, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli mirastır. Gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir Sancaktepe ve İstanbul hedefimize bir adım daha yaklaştık. Çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." dedi. - İSTANBUL