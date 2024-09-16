Sancaktepe'de Avrupa Hareketlilik Haftası Kutlanıyor - Son Dakika
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Sancaktepe'de Avrupa Hareketlilik Haftası Kutlanıyor

Sancaktepe\'de Avrupa Hareketlilik Haftası Kutlanıyor

Sancaktepe'de her yıl düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası, bu yıl 'Paylaşımlı Kamusal Alanlar' temasıyla çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Minik öğrencilerin Karate, jimnastik ve Zumba gösterileriyle renklenen etkinlikler, 22 Eylül'e kadar sürecek.

16.09.2024 11:57  Güncelleme: 12:00
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Sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla her sene düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası, Sancaktepe'de çeşitli etkinlikler ile kutlanmaya başladı. Minik öğrencilerin Karate gösterisi, jimnastik gösterisi ve Zumba performansı ile başlayan kutlamalar, birbirinden farklı etkinlikler ile devam edecek.

Sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusunda farkındalık kampanyası olan ve her sene 16 - 22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası kutlamaları, Sancaktepe Belediyesi'nin düzenlediği çeşitli etkinlikler ile kutlanmaya başlandı. Her yıl farklı temalar çerçevesinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 2024 teması ise 'Paylaşımlı Kamusal Alanlar' olarak belirlendi.

Sancaktepe Belediyesi binasında bulunan fuaye alanında düzenlenen etkinliklerde, minik Karate öğrencileri performans sergiledi. Etkinlikte ayrıca jimnastik öğrencilerinin performansı ve Zumba dansı performansı da yer aldı. Etkinliğe katılan vatandaşlar ve belediye personeli, performansları ilgiyle izledi.

Sancaktepe'de Avrupa Hareketlilik Haftası kutlamaları, 18 Eylül Çarşamba günü Edev Hareketli Yaşam Etkinliği, 21 Eylül Cumartesi günü Çevre Temizliği etkinliği ve 22 Eylül Pazar günü Doğa Yürüyüşü etkinlikleri ile devam edecek.

Kutlamalar hakkında konuşan Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Kılıç, "2002 yılından beri markalaşmış olan bir etkinlik, Avrupa Hareketlilik Haftası. Sancaktepe Belediyemizin de önceden beri kutladığı, çeşitli faaliyetler yaptığı, özellikle toplu ulaşımın özendirilmesi konusunda ve kamusal alanların kullanımı konusunda çeşitli etkinliklerin yapıldığı bir hafta. Biz bunu biraz daha geliştireceğiz. Çünkü bugün Sancaktepe'nin imkanları geçmişten biraz daha farklı. Hem kamusal alanların kullanımı, hem kent meydanlarının daha işlevsel hale gelmesi, hem de toplu ulaşımın daha vatandaş tarafından kullanılan ulaşım şekli haline gelmesi sebebiyle biz bu haftanın önemini biraz daha vurgulamak istiyoruz. Etkinliği aslında Meydan Park'ta düzenleyecektik ama yağmurun şiddetli olması sebebiyle belediyemizin fuaye alanını aldık. Bir çok genç sporcu kardeşimiz burada etkinlikleri sergilediler" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sancaktepe'de Avrupa Hareketlilik Haftası Kutlanıyor - Son Dakika

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