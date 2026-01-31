Sancaktepe'de iki yeni "Yuvamız" merkezi hizmete açıldı - Son Dakika
Son Dakika Logo
Yerel

Sancaktepe'de iki yeni "Yuvamız" merkezi hizmete açıldı

Sancaktepe\'de iki yeni "Yuvamız" merkezi hizmete açıldı
31.01.2026 16:16  Güncelleme: 16:22
Sancaktepe Belediyesi, çalışan annelere destek ve okul öncesi eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Merve ve Osmangazi mahallelerinde iki yeni 'Yuvamız Sancaktepe' kreşini hizmete açtı.

Sancaktepe Belediyesi tarafından okul öncesi çağındaki çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve çalışan annelere destek olmak amacıyla hayata geçirilen "Yuvamız Sancaktepe" merkezlerine iki yeni nokta daha eklendi.

Merve Mahallesi'nde açılan Yuvamız Sancaktepe, 750 metrekare kapalı alan üzerinde kurularak 71 öğrenciye hizmet verecek. Osmangazi Mahallesi'nde hizmete giren merkez ise 1.042 metrekare kapalı alana sahip olup 161 öğrenci kapasitesiyle faaliyet gösterecek.

"Sancaktepelilere ne söz verdiysek hepsini bir bir yerine getiriyoruz"

Açılış töreninde konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Sancaktepelilere ne söz verdiysek hepsini bir bir yerine getiriyoruz. Bugün de iki tane yuvamız Sancaktepe kreşini hizmete açıyoruz; birisi Merve Mahallesi'nde, birisi de hemen yanı başında bulunan Osmangazi Mahallesi kreşimiz. Göreve geldiğimizde beş kreşimiz vardı, üç tanesinin de inşaatı devam ediyordu; onları tamamladık, hizmete açtık. 2024 yılında bugün 14. kreşimizi hizmete açacağız. Üç kreşimizin inşaat çalışması devam ediyor, birkaç ay içinde bitecek. Yeni kreşimizin ve özellikle Sarıgazi Mahallesi ve Hilal Mahallesi'nde kreşimiz yok; bu iki mahallemizde kreş inşaatını çok yakın zamanda başlayacağız" dedi.

"Sancaktepe şu an Türkiye'de en fazla kamu kreşinin olduğu ilçe"

Sancaktepe ilçesinin şu an Türkiye'de en fazla kamu kreşinin olduğu ilçe olduğunu söyleyen Başkan Yeğin, "14 tane Sancaktepe Belediyesi'nin, 11 tane Büyükşehir Belediyesi'nin kreşi var. Bizim yeni inşaatlarımızla beraber bu sayıyı 30'un üzerine çıkaracağız. Biz seçim öncesi Sancaktepe halkına ne söz verdiysek, seçim beyannamemizde ne söylediysek hepsini bir bir yerine getiriyoruz. Biraz mahalle evleri yapacağız dedik, yaptık; aile sağlığı merkezleri yapacağız dedik, yaptık; semt poliklinikleri yaptık; spor parkları, yürüyüş alanları, park alanları, sosyal tesisler, kafeler Ne söz verdiysek yani onları bir bir yerine getiriyoruz. Daha fazlasını önümüzdeki dönemde Sancaktepe'ye kazandıracağız. Tekrardan katılan kıymetli genel başkan yardımcımıza, Büyükşehir Belediyemizin kıymetli başkan vekiline ve bütün misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu çocuk etkinlik merkezimizin, kreşimizin yapımında hem Merve Mahallemizde hem Osmangazi Mahallemizde emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, şantiyenin kurulumundan bugüne kadar destek veren herkesin emeklerine sağlık. Allah hepsinden razı olsun" şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan ise dünyanın en güzel açılışlarından birinde olduklarını belirterek, "Sancaktepe Belediyemiz tarafından hayata geçirilen 2 Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi, İstanbul'umuza ve evlatlarımıza hayırlı uğurlu olsun. En güzel yapılan yatırım evlatlarımıza yapılan yatırımdır" ifadelerini kullandı.

En fazla açılışa geldiği ilçenin Sancaktepe olduğunu aktaran Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ise, " Her ay Sancaktepe'ye geliyorum, yerel yönetimlerden sorumlu yöneticiniz olarak şunu söylüyorum; en başarılı belediye başkanımız Sancaktepe Belediye Başkanımız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Sancaktepe, Osmangazi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sancaktepe'de iki yeni 'Yuvamız' merkezi hizmete açıldı - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Sancaktepe'de iki yeni "Yuvamız" merkezi hizmete açıldı - Son Dakika
