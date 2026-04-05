Sancaktepe\'den sokaktaki can dostları için dev yatırım: Tam donanımlı rehabilitasyon merkezi hizmete açıldı

Sancaktepe Belediyesi tarafından "Sancaktepe Kazanmaya Devam Ediyor" vizyonu doğrultusunda Hilal Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi törenle hizmete açıldı. 13 bin metrekareden fazla alan üzerine kurulan modern merkez, sahipsiz sokak hayvanlarına teşhis, tedavi ve rehabilitasyon imkanı sağlayacak.

Sancaktepe Belediyesi, ilçedeki sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmak ve sağlık ihtiyaçlarını modern şartlarda karşılamak amacıyla dev bir projeyi hayata geçirdi. Hilal Mahallesi'nde kurulan ve toplam 13 bin 484 metrekare alana yayılan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, düzenlenen törenle birlikte hizmete açıldı. 7 farklı bloktan oluşan dev kompleks sadece bir barınak değil; aynı zamanda kapsamlı bir sağlık merkezi olarak tasarlandı. Tesis bünyesinde uzman veteriner hekimler eşliğinde yaralı ve hasta hayvanlar için modern tıbbi ekipmanlarla teşhis ve tedavi hizmeti veriliyor. Öte yandan, travma yaşamış veya özel bakıma muhtaç can dostlar için rehabilitasyon süreçlerinin de yürütüldüğü merkezde, hayvanların konforu ön planda tutuluyor. 7 bloktan oluşan yerleşke, modern barınma şartlarıyla İstanbul'un en kapsamlı hayvan bakım merkezlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

"Sancaktepe'de bu alanda ciddi bir toplumsal beklenti var"

Açılış töreninde konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, şu ifadelere yer verdi:

"2018 yılında çıkarılan bir kanunla Orman Bakanlığı tarafından ilçe belediyelerine 75 bin metrekarelik bir alan tahsis edilerek orman vasfındaki arazilerin ilçe belediyelerine verilmesi ve bu alanlarda hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin kurulması planlandı. Söz konusu alan 2023 yılında belediyemize tahsis edildi. Göreve geldiğimizde, bizden önceki yönetim tarafından bir bloğun kaba inşaatının tamamlandığını, diğer bloğun ise kaba inşaat çalışmalarının sürdüğünü gördük, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz de göreve geldikten sonra süreci hızlandırdık ve barınağın tüm inşaatını tamamladık. Sancaktepe'de bu alanda ciddi bir toplumsal beklenti var. Biz de sokakta yaşayan can dostlarımıza en iyi hizmeti sunacak bu tesisi tamamlayarak yaklaşık 20 gün önce tüm veterinerlik hizmetlerini burada vermeye başladık. Toplam 12 bin metrekarelik kullanım alanı içerisinde 2 bin metrekare kapalı alan bulunuyor. Proje kapsamında bir idari bina, 2 muayene odası ve 2 operasyon odası yer alıyor. Veteriner hekimlerimiz tarafından Türkiye'de pek çok barınakta bulunmayan diş operasyonları ve diş temizliği gibi hizmetler burada gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra kısırlaştırma, röntgen çekimleri, ameliyathane hizmetleri ve yoğun bakım ünitesi gibi birçok fonksiyon aktif olarak kullanılıyor."

"Buradaki bir alanı daha tesise kazandırarak Sancaktepe'nin önemli bir sorununu çözmüş olacağız"

Projenin Sancaktepe'deki sokak hayvanları için pek çok noktada hizmet vereceğini aktaran Başkan Yeğin, "Röntgen odası için ihale sürecimizi yeni tamamladık ve yaklaşık 30 milyon liralık ekipman alımı gerçekleştirdik. Tesisin Sancaktepe Belediyesi'ne toplam maliyeti yaklaşık 120 milyon lirayı buldu. Bu önemli projeyi hayata geçirirken Bakanlığımızdan ve Valiliğimizden destek aldık. Bu destek bizim için oldukça kıymetliydi; bu vesileyle buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Tesis içerisinde ayrıca bir konferans salonu, laboratuvar, kedi-köpek yoğun bakım odaları, tıbbi malzeme deposu, kedi pansiyon odası ve personel için sosyal alanların yer aldığı bir merkez oldu. 697 metrekarelik bir blokta 40 adet köpek box'ı yer alıyor. Yaklaşık 220 adet köpek ve 200 adet kedi kapasiteli modern bir tesis oluşturduk. Tabii buradaki popülasyona baktığımız zaman Sancaktepe'nin bütün ihtiyaçlarını henüz karşılayacak düzeyde değil ancak düzenli çalışmayla buradaki bir alanı daha tesise kazandırarak Sancaktepe'nin önemli bir sorununu çözmüş olacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL