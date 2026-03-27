Sancaktepe\'de Sarıgazi Sosyal Tesisi hizmete açıldı

Sancaktepe Belediyesi, ilçeye değer katan projelerine bir yenisini daha ekleyerek Kemal Türkler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Sarıgazi Sosyal Tesisi'ni düzenlenen törenle hizmete açtı. Belediye Başkanı Alper Yeğin'in ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

"Sancaktepe Kazanmaya Devam Ediyor" sloganıyla hayata geçirilen proje, bölgedeki sosyal donatı alanı ihtiyacını modern mimariyle karşılıyor. Toplam 768 metrekare alan üzerine kurulan ve 3 katlı yapısıyla dikkat çeken tesis, açılışın ilk dakikalarından itibaren vatandaşların beğenisini topladı. Ferah oturma alanları ve modern iç tasarımıyla Sarıgazi Sosyal Tesisi, hem gençlerin hem de ailelerin yeni buluşma noktası oldu.

Uygun fiyat, yüksek kalite

Tesis bünyesinde hizmet veren Sosyal Kafe, belediyenin "uygun fiyat ve yüksek kalite" anlayışının yeni örneklerinden biri olarak öne çıktı. Vatandaşların bütçelerini zorlamadan aileleriyle vakit geçirebileceği mekanda sıcak-soğuk içecekler ve çeşitli atıştırmalıklar sunuluyor.

Çocuklar için özel olarak tasarlanan güvenli oyun alanları ise açılışın en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu. Ebeveynler kafede vakit geçirirken çocuklar kendileri için ayrılan alanlarda eğlenme imkanı buldu.

"Sancaktepe için çalışıyoruz"

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Alper Yeğin, tesisin sadece bir yapı olmadığını vurgulayarak, "Bugün burada sadece bir binanın değil, komşuluk hukukunun güçleneceği bir yaşam alanının açılışını yapıyoruz. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi kaliteli ve uygun fiyatlı sosyal imkanları sunmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL