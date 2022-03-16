Sandıkçı: "Bu Ramazan'da da ulaşılmadık hiçbir gönül kalmayacak" - Son Dakika

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak sosyal yardımlarla ilgili hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Bu Ramazan'da da ilçede ulaşılmadık hiçbir gönül kalmayacak" dedi.

Canik Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak sosyal yardımlarla ilgili hazırlıklarını tamamladı. Canik Belediyesi Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürlüğü ve Sosyal Yardım Komisyonu üyeleri tarafından büyük bir titizlikle gerçekleştirilen tespit çalışmaları sonucu ihtiyaç sahibi aileler belirlendi. Canik Belediye Encümeni, Meclis üyeleri ve muhtarların da katkılarıyla gerçekleştirilen resmi sorgulamalar neticesinde ailedeki kişi sayısı, muhtaçlık durumu dikkate alınarak hangi aileye hangi kalemde ne şekilde yardım edileceğinin tek tek tespiti yapıldı.

"Bu Ramazan'da da ulaşılmadık hiçbir gönül kalmayacak"

Ramazan ayının yardım ve paylaşma ayı olduğunu ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak sosyal yardımlarla ilgili hazırlıkların tamamlandığını söyledi. "Bu Ramazan'da da ilçede ulaşılmadık hiçbir gönül kalmayacak" diyen Başkan İbrahim Sandıkçı, "Nerede ihtiyaç sahibi bir vatandaşımız varsa hepsine ulaşmayı hedefliyoruz. Sadece Ramazan'da değil, yılın diğer zamanlarında da bu vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ramazan dolu dolu geçecek

Yardımların hiçbir vatandaşı rencide etmeden titizlikle yapıldığını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Bu manada muhtarlarımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla koordineli şekilde tespitlerini yaptığımız ailelere Ramazan kolisi kumanya yardımı, alışveriş kartı yardımı, günlük sıcak yemek yardımı gibi birden çok kalemde yardım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ayrıca 'Yetim Buluşması' adı altında şehrimizde bulunan tüm yetim ve öksüz yavrularımızla bir araya gelerek onlara yönelik özel programlar düzenleyeceğiz. Her akşam ihtiyaç sahibi bir ailemizin sofrasına bağdaş kuracak, gönül sofraları oluşturacağız. 'Komşuluk Hakkı İçin Komşunun Sesi Ol' ve 'Dert Etmeyin Biz Varız' diyerek hayata geçirdiğimiz kardeşlik seferberliği ile daha çok ailemize ulaşacak, daha çok çocuğumuzun yüzünün gülmesine vesile olacağız. Gıda paketi, alışveriş çeki, günlük sıcak yemek gibi yardımlarımızın yanı sıra Ramazan ayının maneviyatına uygun kültürel programlarımıza da devam edeceğiz. Her Ramazan olduğu gibi 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' düsturuyla çalınmadık kapı, ulaşılmadık hane, girilmedik gönül bırakmayacağız. Vatandaşlarımızla olan kardeşlik bağlarımızı güçlendireceğiz. Sosyal yardım faaliyetlerimiz ve kültürel etkinliklerimizle Ramazan ayını inşallah manevi atmosferine uygun bir şekilde idrak etmiş olacağız" diye konuştu.

Başkan İbrahim Sandıkçı, "Hayır deryasında bir damla olmak, kardeşlik seferberliğimize katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımız belediyeyi arayarak bizlerle irtibata geçebilir, gıda kolisi bağışında bulunarak bir kardeşimizin yüzünün gülmesine vesile olabilir" şeklinde konuştu. - SAMSUN