Sandıklı\'da polis okul çevreleri ve mezarlıkta denetim yaparak 157 kişiyi sorguladı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde okulların açılması ile birlikte okul çevreleri ve öğrenci servisleri polis tarafından denetim gerçekleştirildi.

Okulların açılması ile birlikte polisler ilçe merkezinde okulların ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak amaçlı denetimlerini artırdı. Denetimler çerçevesinde 17 okul servis minibüsü denetlenirken, 157 Şahısın sorgulaması yapıldı. Yine bu çerçevede okul çevreleri, metruk binalar, şehir mezarlığı denetlendi. Denetimlerde olumsuzlukla karşılanmadı. Geçtiğimiz hafta başlayan denetimlerin önümüzde ki gülerde de devam edeceği bildirildi