Sanko'da Ramazan sohbetleri - Son Dakika
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Sanko'da Ramazan sohbetleri

14.04.2022 13:40
Sanko'da Ramazan sohbetleri

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, "SANKO'da Ramazan Sohbetleri" programına konuk olacak.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, "SANKO'da Ramazan Sohbetleri" programına konuk olacak.

Ömer Öztürk'ün sunumuyla gerçekleştirilecek "SANKO'da Ramazan Sohbetleri" programına Adil Sani Konukoğlu'nun yanı sıra, Psikiyatrist Prof. Dr. M. Kemal Sayar, Klasik Türk Müziği Sanatçısı, Neyzen Ender Doğan katılacak.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile SANKO çalışanlarının katılımıyla aylık olarak düzenlenen "SANKO Çay Sohbetleri" programı, bu ay ise Ramazan nedeniyle "SANKO Ramazan Sohbetleri" olarak gerçekleştirilecek.

17 Nisan Pazar günü saat 17.30'da yayınlanacak program, SANKO Holding Youtube hesabı üzerinden izlenebilecek.

Programı izlemek için SANKO Holding Youtube kanalına https://www.youtube.com/c/sankoholdingas linkten erişim sağlanabilecek. - GAZİANTEP

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Adil Sani Konukoğlu, Kemal Sayar, Ömer Öztürk, Youtube, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sanko'da Ramazan sohbetleri - Son Dakika


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