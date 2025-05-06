SANKO Üniversitesi Hemşirelik Programı Üç Yıl Daha Akredite Edildi - Son Dakika
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SANKO Üniversitesi Hemşirelik Programı Üç Yıl Daha Akredite Edildi

SANKO Üniversitesi Hemşirelik Programı Üç Yıl Daha Akredite Edildi

SANKO Üniversitesi Hemşirelik Programı, HEPDAK tarafından 2028'e kadar üç yıl daha akredite edildi.

06.05.2025 11:04
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SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Hemşirelik Programı, Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK) Hemşirelik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu tarafından 19.03.2025 tarihinden 30.09.2028 tarihine kadar geçerli olmak üzere üç yıl daha akredite edildi.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, "SBF Hemşirelik programımızın eğitim kalitesinin uluslararası standartlara uygunluğu bir kez daha tescillenmiş oldu" dedi. Prof. Dr. Dağlı, SBF Hemşirelik Programı'nın, eğitim-öğretim faaliyetlerinin kalite ve yeterlik açısından HEPDAK standartlarına göre yapılan değerlendirme sonunda önceden almaya hak kazandıkları iki yıllık akreditasyon belgesi süresinin üç yıl daha uzatılarak toplamda beş yıl akredite olmaya hak kazandığını söyledi.

Bölgede Hemşirelik Programı akredite olan ilk üniversite olduklarının altını çizen Prof. Dr. Dağlı, şunları kaydetti: "Eğitim kalitemizin sürekli iyileştirilmesine yönelik uzun zaman önce başlattığımız akreditasyon seferberliği ile büyük bir başarıya imza attık. Üniversitemizin bu başarısına, başta mütevelli heyetimizin desteği sonra da üniversite yönetimimizin, akademik ve idari kadromuz ile öğrencilerimizin özverili çalışmaları ve kararlılığı sayesinde ulaştık. Bundan sonraki süreçte de kalite ve akreditasyonu bir kültür haline getirerek çalışmalarımıza ilk günkü prensiplerimizin ışığında devam edeceğiz."

Sağlık Bilimleri Fakültesinin tüm lisans programlarının akredite olmaya hak kazandığını hatırlatan Prof. Dr. Dağlı, üniversite kurumsal akreditasyonu ile Tıp Fakültesi akreditasyonu çalışmalarını tamamladıklarını belirtti.

Akreditasyon; eğitim program ve hizmetleri niteliğinin sistematik bir yaklaşımla güvence altına alınması için geliştirilen bir yöntemdir. Akreditasyonun amacı, yükseköğretim kurumları tarafından sağlanan eğitimin kabul edilebilir kalite düzeylerini karşılamasını sağlamaktır. Bununla birlikte kurumsal gelişimler için hedefler oluşturan akreditasyon, eğitim standartlarının da bir kalite göstergesidir. Akredite programlar ve kurumlar, akreditasyon verilmeden önce titiz bir incelemeye tabi tutulur ve kurumsal programların eğitim kalitesini gösteren standartlara ve politikalara sürekli uyumu sağlamak için düzenli olarak değerlendirilir.

Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK), hemşirelik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanımlanmaktadır. HEPDAK'ın misyonu, sürekli geliştirilen standartlar doğrultusunda lisans ve lisansüstü hemşirelik eğitim programlarının değerlendirilmesi ve izlenmesi ile hemşirelik biliminin, eğitiminin, bakımının ve toplum sağlığının gelişiminde kalite ve yeniliğin güvencesi olmaktır.

Türkiye'de hemşirelik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesini amaç edinen HEPDAK, çalışmalarında sürekli iyileştirme ve kalite felsefesi gereklerini yerine getirerek, devam ettirme ilkesini benimsemiştir. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel SANKO Üniversitesi Hemşirelik Programı Üç Yıl Daha Akredite Edildi - Son Dakika

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