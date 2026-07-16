SANKO Üniversitesi'nde 15 Temmuz Anma Programı: 'İrade Bizim, Zafer Bizim' - Son Dakika
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SANKO Üniversitesi'nde 15 Temmuz Anma Programı: 'İrade Bizim, Zafer Bizim'

SANKO Üniversitesi\'nde 15 Temmuz Anma Programı: \'İrade Bizim, Zafer Bizim\'
16.07.2026 16:44
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SANKO Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen anma programında, Dr. Öğr. Üyesi Celal Pekdoğan, Türk milletinin darbe girişimi karşısında gösterdiği birlik ve kararlılığa vurgu yaparak, milli iradenin üstün geldiğini belirtti. Programda ayrıca genç nesillere tarih bilinci ve milli değerlerin aktarılmasının önemine değinildi.

SANKO Üniversitesi'nde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında "İrade Bizim, Zafer Bizim" konulu anma programı düzenlendi.

SANKO Üniversitesi Ortak Dersler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Celal Pekdoğan gerçekleştirdiği sunumda 15 Temmuz'un Türk milletinin demokrasiye, bağımsızlığına ve milli iradesine sahip çıkma kararlılığının en güçlü göstergelerinden biri olduğunu belirterek, "15 Temmuz gecesi aziz milletimiz, vatan söz konusu olduğunda hiçbir gücün karşısında boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir" dedi.

Türk milletinin tarih boyunca özgürlüğünü, bayrağını ve kutsal vatan topraklarını koruma konusunda büyük bir fedakarlık sergilediğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Pekdoğan, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin süreci tarihi belgeler ve somut veriler ışığında değerlendirdi.

Türk Milletinin o karanlık gecede ortak bir irade ortaya koyduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Pekdoğan, "Demokratik hukuk düzenini hedef alan hain kalkışma karşısında vatandaşlarımız; yaşı, cinsiyeti ve mesleği ne olursa olsun tek yürek olmuş, milli birlik ve beraberlik ruhuyla hareket ederek ülkemizin geleceğine sahip çıkmıştır. Bu kararlı duruş sayesinde darbe girişimi başarısızlığa uğratılmış, milli irade bir kez daha üstün gelmiştir" dedi.

Genç nesillere düşen sorumluluklara da değinen Dr. Öğr. Üyesi Pekdoğan, milli kimliğin güçlendirilmesi için tarih bilincinin önemine dikkat çekerek, "Milli ve manevi değerlerimizi koruyarak gelecek kuşaklara aktarmalı, Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi şartlarda kurulduğunu doğru kaynaklardan öğrenmeliyiz. Ülkemizin yarınlarını inşa edecek gençlerimizi tarihine, devletine ve milletine bağlı bireyler olarak yetiştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Pekdoğan, "Vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru uğruna hayatını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ve sunuculuğunu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Hilal Aslan'ın yaptığı anma programına; SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu ile akademik ve idari personel katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel SANKO Üniversitesi'nde 15 Temmuz Anma Programı: 'İrade Bizim, Zafer Bizim' - Son Dakika

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