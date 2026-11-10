SANKO Üniversitesi'nde Atatürk'ün 88'inci ölüm yıl dönümü için anma töreni yapıldı - Son Dakika
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SANKO Üniversitesi'nde Atatürk'ün 88'inci ölüm yıl dönümü için anma töreni yapıldı

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SANKO Üniversitesi\'nde Atatürk\'ün 88\'inci ölüm yıl dönümü için anma töreni yapıldı
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SANKO Üniversitesi Merkez Kampüsü ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Atatürk'ün 88'inci ölüm yıl dönümü için anma töreni düzenlendi. Törende Prof. Dr. Şahin A. Sırmalı ile Dr. Öğr. Üyesi Celal Pekdoğan sunum yaptı, katılımcılar anı defterine duygularını yazdı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümü dolayısıyla SANKO Üniversitesi Merkez Kampüsü ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Törenleri gerçekleştirildi.

SANKO Üniversitesi Ortak Dersler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şahin A. Sırmalı, "Bugün Türkiye Yağmur Yağmadan Islandı" başlıklı bir sunum yaptı.

10 Kasım 1938'de Türk milletinin yaşadığı derin üzüntüye ve o güne tanıklık edenlerin anılarına değinen Prof. Dr. Sırmalı, o gün yaşananların yalnızca bir liderin kaybı değil, aynı zamanda bir milletin ortak yasının ifadesi olduğunu vurguladı.

Atatürk'ün naaşının, vefatından 15 yıl sonra, 10 Kasım 1953'te Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrinden Anıtkabir'e nakledilme sürecine de değinen Prof. Dr. Sırmalı, şu bilgileri paylaştı:

"Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e nakil süreci, tarihimizin hafızalara kazınan önemli olaylarından biridir. Atatürk'ün naaşının muhafaza sürecinde görev alan Türkiye'nin ilk kadın patoloji profesörü olan Prof. Dr. Kamile Şevki Mutlu, naaşın 15 yıl boyunca geçici kabrinde muhafaza edilmesinin ardından açıldığında bozulmamış olduğunu ifade etmiştir. Bu tarihi tanıklık, o dönemde yürütülen çalışmaların titizliğini ve Anıtkabir'e nakil sürecinin taşıdığı hassasiyeti ortaya koymaktadır."

SANKO Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen anma programında ise SANKO Üniversitesi Ortak Dersler Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Celal Pekdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'i Anlamak" başlıklı sunumunda Atatürk'ün yaşamının son dönemine ve vefatına ilişkin anekdotlara yer verdi.

Sunumunda Atatürk'ün kişiliğine, vatan sevgisine ve bağımsızlık konusundaki kararlılığına da geniş yer veren Dr. Öğr. Üyesi Pekdoğan, vatan savunması dışında kendisine yöneltilen kişisel tekliflere karşı Atatürk'ün ortaya koyduğu milli duruşu vurguladı. Bu kapsamda Atatürk'ün Nutuk'ta yer alan, "Türk'ün haysiyet ve onur ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür." sözünü hatırlattı.

Gençlere de tavsiyelerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Pekdoğan, konuşmasını "Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini okumalı, ne anlatmak istediğini iyi anlamalı ve güçlü Türkiye için mutlaka birlik ve beraberlik içinde olmalı, Atatürkçü düşünceye bağlı kalmalıyız" diyerek sonlandırdı.

SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Vekili Doç. Dr. Burçin Altınbaş, Gaziantep Kent Konseyi Onursal Başkanı Dr. Samet Bayrak, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, akademik ve idari personel ile öğrencilerin katıldığı tören, katılımcıların fuaye alanında açılan stanttakianı defterine duygu ve düşüncelerini yazması ile son buldu.

Kaynak: İHA
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