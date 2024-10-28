SANKO Üniversitesi'nde Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi - Son Dakika
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SANKO Üniversitesi'nde Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi

SANKO Üniversitesi\'nde Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi

SANKO Üniversitesi'nde Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

28.10.2024 11:27
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SANKO Üniversitesi'nde Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Törende konuşan tarihçi Dr. Öğr. Üyesi Celal Pekdoğan, "Yüce Türk milleti inanç ve kararlığı ile vatanına, bayrağına ve toprağına her zaman sahip çıkmıştır" dedi.

Programda "Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet" konulu sunum yapan Dr. Öğr. Pekdoğan, tüm yokluklara rağmen özgürlük ve vatan uğruna şanlı tarih boyunca pek çok zafer kazanan yüce Türk Milletinin en büyük zaferinin Cumhuriyet olduğunu hatırlattı.

Cumhuriyete giden yolda yaşanan süreçleri belgelerle anlatan Dr. Öğr. Üyesi Pekdoğan, güçlü bir devleti öngören Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk Devleti'nin dayandığı esasların, tam bağımsızlık ve kayıtsız şartsız ulusal egemenlik olduğunu, tam bağımsızlığı ise "siyasi, mali, ekonomik, adli, askeri, kültürel, kısaca her hususta bağımsızlık ve serbestlik" olarak tanımladığını ifade etti.

Dr. Öğr. Üyesi Pekdoğan, Atatürk'ün yeni bir Türk Devleti kurma çabasına girdiğinde getirdiği yeniklere de değindi. "Atatürk, tüm dünyaya ilham olmuş büyük bir liderdi. Atamızın yolunda yürümek, Cumhuriyetimize sahip çıkmak ve geleceğimiz olan gençlerimizi de en iyi şekilde yetiştirmek en önemli görevimizdir" diyen Dr. Öğr. Üyesi Pekdoğan, sunumunu şöyle tamamladı: "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları vatan yapabilmek için canlarını hiçe sayan tüm şehitlerimizi ve rahmet, saygı ve minnetle anıyorum."

"Cumhuriyetimizin geleceği gençlerimiz"

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ise Cumhuriyetin anlam ve önemini anlatan sunum yaptı. Cumhuriyet'in Aydınlığında Kadın Hakları "Atatürk'ün Mirası ve Gelecek" konusu ile Tıp Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ramazan Yazgan, Türkiye'de kadın hakları konusunun batıya göre çok daha önce gündeme geldiğine ve Atatürk'ün Türkiye'nin ileri seviyeye ulaşabilmesinin ancak kadın-erkek birlikte olunduğunda istenilen düzeyde gerçekleşebileceğine inandığına dikkat çekti.

Türkiye'nin Aydınlık Yolu "Cumhuriyet Değerleri" konusu ile Cumhuriyetin ilanına kadar yaşanılan zorlu süreçlere ve Atatürk'ün gençlere olan inancına değinen Tıp Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Onur Solak ise sunumunu Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ile tamamladı.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ve sunuculuğunu Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Cansu Oğuz'un yaptığı törene, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel SANKO Üniversitesi'nde Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi - Son Dakika

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