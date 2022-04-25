SANKO Üniversitesi'nden 23 Nisan etkinliği - Son Dakika
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SANKO Üniversitesi'nden 23 Nisan etkinliği

25.04.2022 10:14
SANKO Üniversitesi'nden 23 Nisan etkinliği

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Esirgeme Kurumu'nda etkinlik düzenledi.

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Esirgeme Kurumu'nda etkinlik düzenledi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Selver Güler, Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Polat, Öğr. Gör. Zeynep Doğan, Ar. Gör. Sinem Bebek ve Hemşirelik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencileri Toplumsal Sorumluluk dersinde, Gaziantep Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki çocukları ziyaret etti.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan bayramı gönüllerince yaşayabilmeleri için Hemşirelik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencileri palyaço ve çeşitli masal kahramanlarının kostümlerini giyip, müzik eşliğinde minik kalplerle dans ettiler.

Öğrenciler kurumda bulunan çocuklara eğlenceli yüz boyama yaparken, bir yandan da çeşitli çocuk oyunları, resim çizme ve boyama yaptırdı. Şenlik havasında geçen etkinlikte çocukların eğlenceli bir gün geçirmesi sağlandı.

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri, etkinliğe desteklerinden dolayı Çocuk Esirgeme Kurumu yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ettiler. - GAZİANTEP

SANKO Üniversitesi'nden 23 Nisan etkinliği
SANKO Üniversitesi'nden 23 Nisan etkinliği

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Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gaziantep, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel SANKO Üniversitesi'nden 23 Nisan etkinliği - Son Dakika


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