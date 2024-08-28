SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

28.08.2024 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Prof. Dr. Güner Dağlı, "30 Ağustos Zaferi, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık destanıdır" dedi.

Bağımsızlık uğruna nice kanlar döküldüğünün altını çizen Prof. Dr. Dağlı, Yüce Türk milletinin, zor şartlar altında her türlü imkansızlığa rağmen birlik ve beraberlik içinde verdiği onurlu mücadelelerin sonucunda nice zaferler kazandığını hatırlattı.

"Aziz milletimizin, Türk'ün gücünü tüm dünyaya ilan ettiği 30 Ağustos Zaferi'nin 102'nci yıl dönümünü kutlamanın gururu ve sevinci içerisindeyiz" diyen Prof. Dr. Dağlı, mesajını şöyle sürdürdü: "1919 yılında Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde başlatılan kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin ve kalıcı bir zafere ulaşmış, Türk milleti tarihimizin dönüm noktalarından birisi olan 30 Ağustos Zaferi ile kendisini yok etmek isteyenlere unutulmayacak bir ders vermiştir. Kahraman ecdadımızın torunları ve bu kutsal toprakların emanetçileri olarak bizlere düşen en önemli görev geçmişimizden aldığımız güç ve cesaretle Cumhuriyetimize sahip çıkmak ve ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmaktır."

Prof. Dr. Dağlı, "Büyük zaferimizin 102'nci yıl dönümünde başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" diyerek mesajını tamamladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:16 Diyarbakır’da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor
12:04 Belediye Başkanı’ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı Belediye Başkanı'ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı?
11:46 İstanbul’da beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı Feci görüntüler geliyor İstanbul'da beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı! Feci görüntüler geliyor
10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var
18:58 Gülbin Tosun’u işinden mi etti Mansur Yavaş’ın açıklamasında dikkat çeken bir detay var Gülbin Tosun'u işinden mi etti? Mansur Yavaş'ın açıklamasında dikkat çeken bir detay var
18:41 Resmen kılıçlar çekildi Galatasaray’dan karaborsa bilet iddiaları için olay açıklama Resmen kılıçlar çekildi! Galatasaray'dan karaborsa bilet iddiaları için olay açıklama
18:20 Herkes bu transferi konuşuyor Jonjo Shelvey, Premier Lig’i bırakıp Süper Lig’e geldi Herkes bu transferi konuşuyor! Jonjo Shelvey, Premier Lig'i bırakıp Süper Lig'e geldi
17:49 Elinde tüfeğiyle bekleyen yaşlı adam, kurbanını görür görmez peş peşe tetiğe bastı Elinde tüfeğiyle bekleyen yaşlı adam, kurbanını görür görmez peş peşe tetiğe bastı
17:43 Tıraş olmak isterken elektrik akımına kapılıp hastanelik oldu Tıraş olmak isterken elektrik akımına kapılıp hastanelik oldu
17:43 Fred’den forma isteyen çocuk, ’’Hayır’’ cevabını alınca hiç beklenmedik bir tepki verdi Fred'den forma isteyen çocuk, ''Hayır'' cevabını alınca hiç beklenmedik bir tepki verdi
17:17 Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu
17:17 Mezarlıkta kötü koku ihbarına giden ekipler poşete sarılarak toprağa gömülmüş bebek cesedi buldu Mezarlıkta kötü koku ihbarına giden ekipler poşete sarılarak toprağa gömülmüş bebek cesedi buldu
17:13 Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı Real Madrid’den Endrick için akılalmaz imza Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı! Real Madrid'den Endrick için akılalmaz imza
17:10 Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 13:49:40. #1.12#
SON DAKİKA: SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement