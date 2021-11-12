SANKON: "Fahri konsolosluk görevi için kadınlara öncelik vereceğiz" - Son Dakika

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Arslan, fahri konsolosluk görevi için diplomatik girişimlerde bulunduklarını ve görev önceliğini kadınlara vereceklerini açıkladı.

Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Arslan, SANKON'un uluslararası faaliyetleri ve çalışmalarını değerlendirdi. Fahri konsolosluk görevi için diplomatik girişimlerde bulunduğunu söyleyen Arslan, konsolosluk görevi için kadınlara öncelik vereceklerini ifade etti. Arslan, "SANKON; Afrika kıtası, Arap yarımadası, Orta Asya Türk devletleri, Avrupa ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri, Pasifik ve Karayip ülkelerinde faaliyet gösteren bir dünya kuruluşu olmuştur. SANKON yönetim kurulu olarak Türkiye ile dünya devletleri arasında ekonomik ve ticari ilişkilere çok önem veriyor ve uluslararası çalışmalar yaparak ülkemizin ve dünya ekonomisinin güçlenmesine büyük katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Fahri konsoloslarımız; Türkiye ile dünya devletleri arasındaki ekonomik, ticari, ithalat, ihracat kültürel ve siyasal ilişkilere çok büyük katkılar sağlamaktadırlar. Bu vesileyle ülkemizde görev yapan bütün fahri konsoloslarımıza hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Çok sayıda fahri konsolos adaylarımızın isimleri, SANKON Genel Başkanlığı tarafından dünya devletlerinin Ankara'da bulunan büyükelçiliklerine resmi mektuplarla bildirilmeye başlanmıştır. Fahri konsolosluk görevi için önceliğimizi iş kadınlarımıza vereceğiz" dedi. - İSTANBUL