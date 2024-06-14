SANKON İzmir İl Başkanlığı ve Ege Bölge Başkanlığına Erol Eroğlu atandı

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Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) İzmir İl Başkanlığı ve Ege Bölge Başkanlığına iş adamı Erol Eroğlu atandı.

SANKON Genel Başkan Yardımcısı Uğur Çelebioğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kuruluşun İzmir İl Başkanlığı ve Ege Bölge Başkanlığına iş insanı ve İzmir Ticaret Odası Meslek Komitesi Başkanı Erol Eroğlu atanmıştır. Kendisine güvenimiz tamdır. Sayın Eroğlu'na ve ekibine başarılar dileriz" denildi. - İZMİR