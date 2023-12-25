SANKON ve GESKON\'dan açıklama: "Teröristler asla hain emellerine ulaşamayacaklardır"

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu ile Gençlik ve Spor Konfederasyonu Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırısını kınayarak, şehit askerler için taziye mesajı yayınladı.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Sekreteri Nazmi Tutal ile Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Sekreteri Murat Uygur, yönetim kurulu adına Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırısı kınayarak şehit askerler için taziye mesajı yayınladı. SANKON Genel Sekreteri Nazmi Tutal yazılı açıklamasında, " Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat bölgesinde iki günde 12 askerin şehit olması nedeniyle büyük üzüntü duymaktayız. Devletimiz güçlüdür. Silahlı kuvvetlerimiz terörle mücadelede tarihsel tecrübeye sahiptir. Hain terör örgütü amacına asla ulaşamayacaktır. Askerlerimize yapılan hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehit ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum" dedi.

"Kalleş teröristler asla hain emellerine ulaşamayacaklardır"

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Sekreteri Murat Uygur ise "Irak'ın Kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat bölgesinde kahraman askerlerimize karşı gerçekleştirilen hain ve kalleş terör saldırısından dolayı derin bir üzüntü duyuyorum ve şiddetle kınıyorum. Bu millet ve Türk gençliği teröre asla geçit vermeyecektir. Kalleş teröristler asla hain emellerine ulaşamayacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle şehit olan 12 askerlerimize Allah'tan rahmet, başta şehit ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL