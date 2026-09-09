Şanlıurfa Bozova'da taziyeden dönen ailenin otomobili kamyona çarptı, 4 kişi öldü - Son Dakika
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Şanlıurfa Bozova'da taziyeden dönen ailenin otomobili kamyona çarptı, 4 kişi öldü

Şanlıurfa Bozova\'da taziyeden dönen ailenin otomobili kamyona çarptı, 4 kişi öldü
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Şanlıurfa-Bozova karayolunda taziyeden dönen Levent Çerçi yönetimindeki otomobil, aynı istikamette giden kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü Levent Çerçi ile eşi Fatma Çerçi ve iki çocuğu Mustafa ile Büşra hayatını kaybetti; iki ağır yaralının tedavisi sürüyor.

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen olaya göre, Şanlıurfa-Bozova karayolunun 15'inci kilometresinde, taziyeden dönen Levent Çerçi idaresindeki 27 APV 283 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Mehmet Gör yönetimindeki 63 ALA 126 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazanın ardından olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde otomobil sürücüsü Levent Çerçi'nin (41) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Levent Çerçi'nin eşi 36 yaşındaki Fatma Çerçi, 15 yaşındaki oğlu Mustafa Çerçi ve 12 yaşındaki kızı Büşra Çerçi ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi olarak alınan anne ve iki çocuğu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatlarını kaybetti.

Feci kazada otomobilde bulunan 17 yaşındaki Ayşegül Çerçi ile kuzeni Fatma Özel de ağır yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaynak: ANKA

Şanlıurfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şanlıurfa Bozova'da taziyeden dönen ailenin otomobili kamyona çarptı, 4 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa Bozova'da taziyeden dönen ailenin otomobili kamyona çarptı, 4 kişi öldü - Son Dakika
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