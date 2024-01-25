Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ali Baba Mahallesi\'nde Kadın Destek Merkezi Açtı

Şanlıurfa'da kadınlara yönelik Kadın Destek Merkezi sayısını her geçen gün daha da arttıran Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaköprü ilçesinde oluşturulan Ali Baba Mahallesi Kadın Destek Merkezi, kadınların hizmetine sunuldu.

Merkez ve ilçelerde Kadınlara yönelik Kadın Destek Merkezi sayısını her geçen gün arttıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kadın destek merkezlerine bir yenisini daha ekledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Karaköprü ilçesine bağlı Ali Baba Mahallesindeki kadınlar için yeni bir kadın merkezini hizmete açtı.

Kadınların el becerilerini geliştirip meslek sahibi olmalarını amaçlayan merkezlerde kadınlar, el sanatlarının yanı sıra okuma yazma ve spor kurslarına da katılıyor.

Ali Baba Mahallesi Kadın Destek Merkezindeki kurslara katılan mahalle sakinleri kadınlar, kurslara katılarak el becerilerinin yanı sıra meslek öğrendiklerini ifade ederek kadınlara yönelik desteklerinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ettiler. - ŞANLIURFA