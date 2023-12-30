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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara sunulan GAP Vadisi kapalı yüzme havuzunda yaz kış yüzme keyfi - Son Dakika
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara sunulan GAP Vadisi kapalı yüzme havuzunda yaz kış yüzme keyfi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan GAP Vadisi kapalı yüzme havuzunda vatandaşlar, sabah ve akşam suyu değiştirilerek temizliği yapılan havuzda keyifli anlar yaşıyor. Havuzda periyodik olarak temizlik ve klorlama çalışmaları yapılırken, alanında uzman cankurtaranlar görev yapıyor. Havuzda erkeklere ayrı, kadınlara ayrı olmak üzere toplamda iki havuz bulunuyor ve vatandaşlar yaz kış yüzme imkanından memnun.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara sunulan GAP Vadisi kapalı yüzme havuzunda yaz kış yüzme keyfi
30.12.2023 - 14:18,
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine sunulan GAP Vadisi kapalı yüzme havuzunda vatandaşlar yaz kış yüzme keyfini sürüyor. Sabah ve akşam suyu değiştirilerek temizliği yapılan havuzda vatandaşlar keyifli anlar yaşıyor.

Periyodik olarak temizlik ve klorlama çalışmalarının yapıldığı ve dünya standartlarına uygun yapılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi GAP Vadisi Yüzme Havuzunda alanında uzman cankurtaranlar görev yapıyor.

GAP vadisi kapalı yüzme havuzu tesisinde erkeklere ayrı, kadınlara ayrı olmak üzere toplamda iki havuz bulunuyor. Yaz aylarında soğuk suda yüzme imkanı bulan vatandaşlar, kış aylarında da sıcak suda yüzüyor.

Havuzda yüzen vatandaşlar, yüzme havuzunun hijyenik olmasından memnun olduklarını belirterek bu imkanı sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara sunulan GAP Vadisi kapalı yüzme havuzunda yaz kış yüzme keyfi - Son Dakika
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