Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan’da Günde 60 Bin Ekmek Üretiyor - Son Dakika
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan’da Günde 60 Bin Ekmek Üretiyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan’da Günde 60 Bin Ekmek Üretiyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, hijyenik şartlarda günde 60 bin ekmek üreterek Ramazan'da halkın sofralarına kaliteli ve uygun fiyatlı ekmek ile pide ulaştırıyor. Ekmek fiyatları 5 TL, Ramazan pidesi ise 10 TL’den satışa sunuluyor.

09.03.2025 15:37  Güncelleme: 15:40
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, hijyenik şartlarda ve titizlikle günde ürettiği 60 bin ekmekle halkın sofralarına kaliteli ekmek ve Ramazan pidesi ulaştırıyor. Türkiye'nin en ucuz ekmeğini satışa sunan Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında sunduğu uygun fiyatlı ekmek ve pidelerle vatandaşların bütçelerine önemli bir katkı sağlıyor. Kentte bulunan 59 ekmek satış noktasında, normal ekmek 5 liradan, Ramazan pidesi ise 10 liradan satışa sunuluyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında Şanlıurfalı hemşehrilerine kaliteli ve uygun fiyatlı ekmek ve Ramazan pidesi ulaştırabilmek için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki TARBEL A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesinde, hijyenik şartlarda ve titizlikle üretilen ekmekler, her gün 59 farklı mahalledeki satış noktalarına ulaştırılıyor.

Her gün 60 bin ekmek üretiliyor

Üretilen ekmekler, Türkiye'nin en uygun fiyatlı ekmeklerinden biri olarak vatandaşlara sunuluyor. Günlük üretilen 60 bin ekmek 59 farklı satış noktasına ve Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırlarına götürülüyor. Kentte 200 gram somun ekmek 5 TL'ye satılırken, 350 gramlık Ramazan pideleri ise 10 TL'ye vatandaşlara sunuluyor.

Halk ekmek üretimi sahurdan iftara kadar sürüyor

Sahurda başlayan halk ekmek üretim süreci, iftara kadar kesintisiz olarak devam ediyor. Bu süreç boyunca, Şanlıurfa'daki 59 satış noktasına ekmek yetiştirmek için zamanla yarışan ekip, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermek için büyük bir koordinasyon içinde çalışıyor. Kentin hemen hemen tüm noktalarında oluşturulan ekmek satış noktaları, her gün vatandaşa kaliteli ve uygun fiyatlı ekmek ulaştırıyor. Vatandaşlar, bu satış noktalarından somun ekmek ve Ramazan pidelerini rahatlıkla temin edebiliyor.

Ekmek israfı yok

TARBEL A.Ş. üretimin her aşamasında israfı önlemeye büyük özen gösteriyor. Ekmeğin herhangi bir şekilde zayi edilmesine izin verilmiyor ve ihtiyaç duyulan her ekmek, doğru şekilde dağıtılıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin iftar çadırları için her gün 10 bin adet ekmek üretiliyor, bu ekmekler de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

TARBEL AŞ. Genel Müdür Yardımcısı Bilal Tekatlı, üretime ilişkin yaptığı açıklamada, " Şanlıurfa'daki değerli hemşerilerimize, bu Ramazan ayında kaliteli ekmek ve Ramazan pidesi ulaştırmak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Sahurda, çalışma arkadaşlarımızla birlikte başlıyor ve sabah saat 05.00'ten iftara kadar kesintisiz olarak çalışıyoruz. Ekmeklerimizi vatandaşlarımıza ulaştırabilmek için 59 mahalledeki satış noktalarımıza gönderiyoruz. Her gün, ekmekleri zamanında yetiştirebilmek için bütün ekip olarak büyük bir koordinasyon içinde çalışıyoruz" dedi.

"Türkiye'nin en ucuz ekmeğini üretiyoruz"

Türkiye'nin en ucuz fiyatlı ekmeğini ve Ramazan pidesini ürettiklerini belirten Tekatlı, "Şu anda ham olarak 250 gramlık somun ekmeğimizi yani pişmiş olarak 200 gramlık ekmeğimizi 5 liraya, 350 gramlık Ramazan pidemizi ise 10 liraya satışa sunuyoruz. Daha önce 20-22 bin ekmek üretiyorduk, ancak şu anda 60 bin ekmek üretim kapasitesine ulaşmış durumdayız. İhtiyaç halinde daha fazla ekmek üretebilme kapasitemiz de mevcut, ancak 59 satış noktamızda bu kadar talep oluyor, daha fazlasına ihtiyaç duyulmamaktadır. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi'nin iftar çadırları için her gün 10 bin adet ekmek üretiyoruz. Ekmeği asla israf etmiyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan’da Günde 60 Bin Ekmek Üretiyor - Son Dakika

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