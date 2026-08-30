Şanlıurfa'da 30 Ağustos Coşkusu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 30 Ağustos Coşkusu

Şanlıurfa\'da 30 Ağustos Coşkusu
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı, Şanlıurfa'da Osmanbey Şehitlik Anıtı'na çelenk sunumu, Valilik tebrik kabulü ve Cumhuriyet Caddesi'nde geçit töreni ile kutlandı. Vali Hasan Şıldak, törene katılan tüm hemşerilerinin bayramını gönülden tebrik etti. Programa askeri ve mülki erkanla birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı, 104. yıldönümünde tüm yurtta olduğu gibi Şanlıurfa'da da törenlerle kutlandı.

Kutlamalar ilk olarak Osmanbey Şehitlik Anıtına Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesinin çelenk sunumuyla başladı. Şehitlikteki çelenk sunma töreninin ardından kutlamalar Şanlıurfa Valiliğinde Vali Hasan Şıldak'ın tebrikleri kabulüyle devam etti.

Cumhuriyet Caddesinde düzenlenen geçit töreni ise; Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haluk Erdem ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy'un halkı selamlamasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten, şiirler ve halk oyunları gösterisinin ardından program, geçit töreniyle sona erdi.

Programın sonunda basın mensuplarına bir değerlendirmede bulunan Vali Hasan Şıldak, "Tarihimizde milletimizin, devletimizin onur sayfaları, şeref sayfaları vardır. Bunlardan biri de 30 Ağustos Zafer Bayramıdır. Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı ve artık Cumhuriyete giden yolun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en son hamlesinin adıdır. 30 Ağustos'u biz şanla ve şerefle kutladık. Şanlıurfa'mızın her bir köşesinde törenlerle coşkulu şekilde programlarımızı gerçekleştirdik. Ben de bütün Şanlıurfalı hemşerilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum ve gönülden kutluyorum" dedi.

Kutlamalara Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haluk Erdem, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Naci Aldemir, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, kaymakamlar, belediye başkanları, adli yargı temsilcileri, askeri ve idari erkan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

Kutlamalar, Şanlıurfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da 30 Ağustos Coşkusu - Son Dakika

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