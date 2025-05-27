Şanlıurfa'da Anız Yakma Cezaları Artıyor - Son Dakika
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Yerel

Şanlıurfa'da Anız Yakma Cezaları Artıyor

Şanlıurfa\'da Anız Yakma Cezaları Artıyor
27.05.2025 12:30
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Şanlıurfa'da anız yakanlara idari para cezası ve adli işlem yapılacak. Denetimler artırılacak.

Şanlıurfa'da anız yakanlara idari para cezası ve adli işlem uygulanacak. Vali Hasan Şıldak, "Tarım teşkilatımız, emniyet ve jandarma birimlerimiz alanda sürekli denetim gerçekleştirecekler. Biçerdöverlerle ilgili hasat kurallarına uyulmaması ve anız yakılmasının tespiti halinde-ki bu muhakkak surette tespit edilecek-idari para cezası ve adli işlemler söz konusu olacak" dedi.

Şanlıurfa Valiliği, hububat hasadının başlaması dolayısıyla genel emir yayımladı. Yayımlanan emir ve uyarılarda hasat öncesi ve sonrası uyulması gereken kurallar hatırlatılarak, kararlara uyulmaması durumunda idari para cezası ve adli işlem uygulanacağı aktarıldı. Şanlıurfa'da 2024 yılında 383 kişiye işlem yapılırken, bu yıl ise şu ana kadar 7 kişiye işlem yapıldığı bildirildi.

Vali Hasan Şıldak yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa demek geniş ovalarda ürün demek, üretim demek. Arpa, buğday başta olmak üzere hububat ürünlerinin yavaş yavaş hasat süreci başladı. Öncelikle arpa hasat edilecek, daha sonra buğdaya geçeceğiz. Tabii bu konuda bazı tedbirler aldık. Valilik olarak bir genel emir yayınlamak suretiyle çiftçilerimizin uyması gereken kuralları hatırlattık. Hasat esnasında ve öncesinde özellikle biçerdöverlerin taşıması gereken bazı şartlar var. İşte G sınıfı sürücü belgesi ya da biçerdöver kullanma sertifikası olması, yine işte ürün kayıplarının yüzde 1,5'tan fazla olmaması, yangın tüpü bulundurulması ve diğer saman için yine kıyıcı makinelerin bulundurulması ve biçerdöverlerin özellikle karayollarındaki seyir halindeyken uymaları gereken kurallar konusunda uyarılarda bulunduk. Kamuoyuna, üreticilerimize ve biçerdöver faaliyeti yürütecek olan işletmelere bunları duyurduk. Bu hususlar önemli, gerçekten tarımın mekanizasyonu, makineleşmesi üst seviyede. Urfa'da modern tarım yapılıyor. Ancak kurallara uyulması halinde ürün kayıplarını da önleyeceğiz ve kimsenin mağduriyeti söz konusu olmayacak. Hasattan sonra ise bir başka süreç başlıyor. Bildiğiniz gibi ormanlık alanımız yok ancak orman yangınları kadar tehlikeli durumlarla karşılaşabiliyoruz. Maalesef hala üreticilerimizden bazıları bazı yerlerde özellikle anız yakıyorlar. Anız yakılması hem tarımsal süreçler açısından onaylanmıyor hem de yangın riskini, hatta bazen biçilmemiş tarlalara da sirayet etmek suretiyle yangının büyümesini ve ekinlerin de, ürünün de kaybedilmesine sebep oluyor. Bunun yanı sıra ormanlık alanlara ve yerleşim alanlarına sıçrayabiliyor. Geçtiğimiz yıl Viranşehir bölgemizde yerleşim yerlerini tehdit eden yangınlarla karşılaşmıştık. Hem orman idaremiz hem de itfaiye teşkilatımız bu yangınlarla baş etmeye çalışıyor. Bir hayli yüksek sayıda tarla yangını, arazi yangını görüyoruz ve temel sebep anız yakılmasından kaynaklı. Aldığımız valilik kararı aynı zamanda cezai yaptırımları da öngörüyor. Hem tarım teşkilatımız hem emniyet ve jandarma birimlerimiz alanda sürekli denetim gerçekleştirecekler. Biçerdöverlerle ilgili hasat kurallarına uyulmaması ve anız yakılmasının tespiti halinde -ki bu muhakkak surette tespit edilecek- idari para cezası ve adli işlemler söz konusu olacak. Şöyle ki anız yakılması ile ilgili eğer yakılan tarladaki sebep olan kişi bilinemezse, tespit edilemezse dahi çiftçi kayıt sisteminde kimin adına kayıtlıysa o tarla, o parsel ona işlem yürütülecek ve idari para cezası yaptırımı uygulanmış olacak. Buradan sizin vasıtanızla bir kez daha bütün çiftçilerimize, üreticilerimize bu kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunmak istiyorum ve kendilerine bol bereketli, hayırlı bir hasat sezonu temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da Anız Yakma Cezaları Artıyor - Son Dakika

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