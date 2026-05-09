Şanlıurfa'da Anneler Günü unutulmadı
09.05.2026 16:04  Güncelleme: 16:07
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde, "10 Mayıs Anneler Günü" münasebetiyle Şanlıurfa Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezi'nde anneler onuruna özel bir program düzenlendi.

Her yıl mayıs ayında kutlanan Anneler günü Şanlıurfa'da duygu dolu anlara sahne oldu. Programda annelerin toplumdaki yeri ve önemine dikkat çekilirken, dayanışma, vefa ve birlik beraberlik duygularının güçlendirilmesi hedeflendi. Toplumun temel taşı olan annelerin emeklerini, fedakarlıklarını ve sevgilerini onurlandırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, yetim çocuklara annelik yapan fedakar anneler, engelli bireylerin bakımını üstlenen cefakar anneler, şehit anneleri ile yaş almış ve kimsesiz anneler unutulmadı. Program, açılış ve protokol konuşmalarıyla başladı. Etkinlik kapsamında şiirler okundu, Anneler Günü'ne özel video gösterimi, engelli kursiyerlerin müzik şöleni ve sıra gecesi performansı katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Sevil Sosyal Maral seslendirdiği şiirle salonu duygulandırırken annelerin her zaman baş tacı olduğunu belirterek, onların hayatın her alanındaki emek ve fedakarlıklarının her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade etti.

Şanlıurfa Müftü Yardımcısı Zeynep Kaya Demirtaş, anneliğin toplumun en kıymetli ve en kutsal vazifelerinden biri olduğunu ifade ederek, "Annelerimiz, merhametin, sabrın ve fedakarlığın en güzel temsilcileridir. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Programın en anlamlı anlarından biri ise "Yılın Annesi" ödül takdimi oldu. Fedakarlıklarıyla örnek olan annelere çeşitli hediyeler takdim edilirken, pasta kesimi ve toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

