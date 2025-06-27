Şanlıurfa'da Aşık TOKİ Konutları için Yeni Ulaşım Hattı Hayata Geçiyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Aşık TOKİ Konutları için Yeni Ulaşım Hattı Hayata Geçiyor

Şanlıurfa\'da Aşık TOKİ Konutları için Yeni Ulaşım Hattı Hayata Geçiyor
27.06.2025 12:31  Güncelleme: 12:33
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, deprem sonrası inşa edilen Aşık TOKİ Konutları'na ulaşımı kolaylaştırmak için R5-AŞIK TOKİ hattını 30 Haziran 2025'te hizmete alacak. Bu hat ile vatandaşlar, şehir merkezi ile kesintisiz ulaşım imkanı bulacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, deprem sonrası inşa edilen Aşık TOKİ Konutları'nı şehirle buluşturuyor. R5-AŞIK TOKİ hattı, 30 Haziran'da seferlerine başlıyor. Her saat başı düzenlenecek seferlerle vatandaşlar kent merkezine kesintisiz ulaşım imkanına kavuşacak. Yeni hat, aktarma kolaylığı ve 22 kilometrelik güzergahıyla ulaşımda erişilebilirliği artıracak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşımı kolaylaştırmak ve yeni yerleşim bölgelerini şehir merkezine entegre etmek amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, özellikle deprem sonrası inşa edilen ve yoğun nüfusun yaşaması beklenen Aşık TOKİ Deprem Konutları için adım atıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın talimatları doğrultusunda, bölgede yaşayan vatandaşların toplu taşımaya erişimini kolaylaştıracak R5 - AŞIK TOKİ hattı 30 Haziran 2025 Pazartesi günü itibariyle hizmete giriyor.

R5 - AŞIK TOKİ hattı, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü itibariyle faaliyete geçecek. Fuar Merkezi yanından kalkacak olan araçlar, Maşuk ve Aşıkköy güzergahını takip ederek Aşık TOKİ Deprem Konutları'na ulaşım sağlayacak. Güzergah toplamda 22 kilometre uzunluğunda olacak şekilde planlandı.

Her saat başı sefer düzenlenecek

Yeni hat kapsamında ilk araç Aşık TOKİ'den saat 07.00'de hareket edecek. Gün boyunca her saat başı düzenli seferler gerçekleştirilecek olup, son sefer saati 22.00 olarak belirlendi. Böylece bölge sakinlerinin gün boyu ulaşım ihtiyaçlarına kesintisiz şekilde yanıt verilecek.

Geniş hat bağlantısı ve aktarma kolaylığı

R5 hattı üzerinden Fuar Merkezi aktarma noktasına ulaşan yolcular, buradan 74, 75 ve 79 numaralı hatlarla kent merkezinin farklı bölgelerine aktarma yapabilecek. Bu uygulama ile Aşık TOKİ bölgesindeki vatandaşlar şehir genelinde daha entegre bir ulaşım ağına dahil olacak.

Ulaşımda erişilebilirlik artıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yeni yerleşim bölgelerinde yaşayan vatandaşların toplu taşıma hizmetine daha kolay erişmesini sağlamak adına hat planlamalarının sürdüğünü belirterek, R5 hattının da bu amaç doğrultusunda devreye alındığını ifade etti. Uydu görüntüsüne dayalı güzergah haritasında da görüldüğü üzere, yeni hat Aşık TOKİ bölgesini kent ulaşım ağına doğrudan bağlayan önemli bir görev üstlenecek. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da Aşık TOKİ Konutları için Yeni Ulaşım Hattı Hayata Geçiyor - Son Dakika

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