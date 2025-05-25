Şanlıurfa\'da Beton İçine Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı

Şanlıurfa'da inşaattaki kalıbın içerisine giren yavru kedinin üzerine beton döküldü. Kalıp söküldükten sonra fark edilen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesindeki bir inşaatta yaşandı. Demir bağladıktan sonra tahta kalıp çakan işçiler, içerisin beton döktü. Beton kuruduktan sonra tahta kalıpları söken işçiler, altta bir yavru kedi olduğunu gördü. Olay yerine çağrılan ekipler, betonu kırarak yavru kediyi çıkarttı. Açlık ve susuzluktan bitkin düşen yavru kedi, tedavi ve bakımının ardından annesinin yanına bırakıldı.

Öte yandan inşaatta çalışan işçilerin yavru kedinin kalıbın içerisine girdiğini fark etmedikleri öğrenildi. - ŞANLIURFA