Şanlıurfa'da Biber Hasadı ve Isot Üretimi

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(ŞANLIURFA) - Türkiye'nin önemli biber üretim merkezi Şanlıurfa'da biberin, coğrafi işaretli lezzetlerinden isota ve salçaya dönüşmesi için binlerce kadın yoğun çalışma yapıyor. Şanlıurfa İsot Üreticileri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Murat Mermer, "Tarladan sofraya isot, evet sezon başladı yani Urfa geneline yayarsak da binlerce aile bu işten ekmeğini kazanıyor, biz de bu kişilerin içerisindeyiz" dedi.

Türkiye'nin önemli biber üretim merkezi Şanlıurfa'da, tarlada hasat edilen ve bu yıl toplam 205 bin ton rekolte beklentisi üreticinin yüzünü güldürüyor. Tarladaki hasat telaşı sürerken biberin, kentin coğrafi işaretli lezzetlerinden isot ve salçaya dönüşmesi için de yoğun mesai yapılıyor.

Binlerce ailenin geçim kaynağı olan biberler kadınlar tarafından sapları ve çekirdeklerinden ayıklanıyor, güneşin altında kurutmaya bırakılıyor. Kavurucu güneşin altındaki zahmetli süreç sonrası eşsiz kokusu, tadı ve aroması ile isot, tezgahtaki yerini alıyor. Türkiye'de yetiştirilen biberin yüzde 41'i Şanlıurfa'dan karşılanıyor. Bu yıl tarım kenti Şanlıurfa'da 205 bin ton rekolte bekleniyor.

Şanlıurfa İsot Üreticileri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Murat Mermer, şunları söyledi:

"Tarladan sofraya isot, evet sezon başladı yani Urfa geneline yayarsak da binlerce aile bu işten ekmeğini kazanıyor biz de bu kişilerin içerisindeyiz isot yapımı aşamasına gelince isot yapımı sabah biz gidip halden biberleri alırız burada işçiler işte çöpünü çektikten sonra biz makinalarda tohum ayıklamasına gideriz. Tohumu da ayıkladıktan sonra yere sarılır yerde 1-2 gün kurur. Kuruduktan sonra bunları pul biber ve isot haline getiririz isot haline getirmek için yani rengini siyah olmasını istiyorsak eğer ki bu da Urfa'da siyah olmazsa olmazlarından biridir isot olmazsa olmazlarından biridir. Bir hafta kadar naylonun arasında kalır mor yapmak istersek 3-4 gün kalır, kırmızı da yapmak istersek direkt kurutup öylece çekeriz Siyah daha çok lahmacun ve çiğ köftede kullanılan tercih edilen bir üründür kırmızı pul biber de kebapta, yemeklerinde ve sulu yemeklerinde kullanılır."