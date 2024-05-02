Şanlıurfa\'da bir evden 3 kamyon çöp çıktı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Suriye uyruklu Zubeyde B.'nin evinden 3 kamyon çöp çıktı. Evinin temizlenmesini istemeyen Zubeyde B., bir iş yerinin çatısına çıkarak, görevlilere engel olmaya çalıştı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'ndeki tek katlı evden, kötü kokular gelmesi üzerine mahalleli durumu Birecik Belediyesi'ne bildirdi. Savcılık kararıyla eve giren ekipler, avluda ve odalarda istiflenmiş tonlarca kağıt ve plastik malzemelerin bulunduğu çöp yığını ile karşılaştı. Zubeyde B., çöpleri boşaltmak isteyen ekipleri içeri almak istemedi. İş yerinin çatısına çıkarak görevlilere engel olmaya çalışan Zubeyde B., ekiplerin uzun uğraşları sonunda çatıdan indirildi.

Ekipler, kadının ikna edilmesinin ardından evdeki çöpleri boşalttı. Çıkarılan 3 kamyon çöp, imha edilmek üzere uygun alana götürüldü.

Öte yandan evde dezenfeksiyon işlemi yapılacağı bildirildi.