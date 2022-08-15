Otomobili merdivenden indirmeye çalıştı - Son Dakika
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Otomobili merdivenden indirmeye çalıştı

15.08.2022 16:19
Otomobili merdivenden indirmeye çalıştı

Şanlıurfa'da bir sürücünün otomobilini merdivenli yoldan indirmeye çalışması kameralara yansıdı.

Şanlıurfa'da bir sürücünün otomobilini merdivenli yoldan indirmeye çalışması kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, bir sürücü köprülü kavşak çalışmasının olduğu bölgede ekiplerin belirlediği yolu kullanmak yerine merdivenli yolu kullanmaya çalıştı. Aşağı inmeye çalışan sürücünün otomobili merdivenlerin ortasında takıldı. Altı yere değdiği için daha fazla ilerleyemeyen otomobili görenler sürücünün yardımına koştu. Vatandaşlar, otomobili geri itmeye çalışarak geldiği yöne doğru çıkmasını sağlamaya çalıştı.

Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen olayda, otomobilin uzun uğraşlar sonunda kurtarıldığı belirtildi. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Şanlıurfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Otomobili merdivenden indirmeye çalıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobili merdivenden indirmeye çalıştı - Son Dakika
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