Şanlıurfa\'da Çocuklar Yüzme Havuzlarında Eğlenceli Anlar Yaşadı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait yüzme havuzlarından ücretsiz yararlanan çocuklar, düzenlenen su topu etkinliğinde doyasıya eğlendi. Etkinlikte çift kale maç yapan çocuklar, yaz sıcağında hem serinledi hem de keyifli vakit geçirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki yüzme havuzlarında ücretsiz yüzme eğitimleri tüm hızıyla sürüyor. Kent genelinde 3'ü kapalı, 7'si açık olmak üzere toplam 10 havuzla hizmet veren belediye, yüzme kursuna katılan çocuklara profesyonel eğitim imkanı sunuyor. Uzman antrenörler ve cankurtaranlar eşliğinde eğitimlerin sürdüğü Beykapısı Osman Çiftbudak Yüzme Havuzu'nda, çocuklar kendi aralarında su topu maçı düzenledi. Sıcak hava şartlarına rağmen serin sularda eğlenceli anlar yaşayan çocuklar, yaz tatilini verimli ve eğlenceli geçirme fırsatı buldu. Yüzme havuzlarına gelen çocuklara profesyonel olarak yüzme eğitimleri verdiklerini anlatan yüzme antrenörü Tahsin Karatoprak, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin halka sunduğu harika havuzu görüyorsunuz. Tamamen ücretsiz, üstelik aralarından yetenekli öğrencileri yakalayıp geliştiriyoruz. Harika bir yer burası, belediyemiz çok güzel bir fırsat sunmuş gerçekten, değerlendirelim. Özellikle de son zamanlarda kanallarda olan boğulmalar çok korkutuyor. Yani insanlar ne yapacağını bilmiyor, aileler korkuyor. Belediyemizin bizlere sunduğu bu harika fırsatı değerlendirelim. Herkesi Büyükşehir Belediyemizin havuzlarına bekliyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi yüzme havuzlarında serinleyerek profesyonel yüzme eğitimi aldıklarını anlatan çocuklar da Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür ettiler. - ŞANLIURFA