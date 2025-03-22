Şanlıurfa'da Down Sendromlular Günü'nde Bilim Etkinliği - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Down Sendromlular Günü'nde Bilim Etkinliği

Şanlıurfa\'da Down Sendromlular Günü\'nde Bilim Etkinliği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart Down Sendromlular Günü kapsamında down sendromlu öğrencileri bilimle buluşturarak unutulmaz bir deneyim yaşattı. Etkinlikte öğrenciler, bilim merkezinde çeşitli aktivitelerle eğlenceli bir gün geçirdi.

22.03.2025 14:54  Güncelleme: 14:59
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart Down Sendromlular Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenleyerek down sendromlu öğrencileri Şanlıurfa Bilim Merkezi ile buluşturdu. Down sendromlu bireyler, bu özel günde bilimle tanışarak unutulmaz bir deneyim yaşadılar.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin, engelli bireylerin toplumsal hayata daha aktif bir şekilde katılabilmesi için düzenlediği etkinlikler devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Şanlıurfa Bilim Merkezi, down sendromlu öğrencilerine kapılarını açarak onları bilimsel çalışmalarla tanıştırdı.

Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, bilim merkezindeki çeşitli etkinliklere katılarak hem eğlenceli hem de öğretici bir gün geçirdiler. Ziyaret sırasında, öğrenciler birçok farklı bilimsel faaliyette yer aldılar. Deneyler yaparak bilimin büyülü dünyasına adım atan öğrenciler, aynı zamanda sanat atölyesinde de etkileyici bir deneyim yaşadı. Sanat atölyesinde kendi tasarımlarını yaparak uçaklar icat ettiler ve el becerilerini sergileyerek, özgün eserler ortaya koydular. Bilim Merkezi'nde bulunan ilk yardım robotu hakkında da bilgi alan öğrenciler, bu teknolojinin nasıl çalıştığını incelediler.

Eğitici robot sayesinde, çocuklar ilk yardımın temel prensiplerini öğrenirken, aynı zamanda robot teknolojisine de dair farkındalık kazandılar. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da Down Sendromlular Günü'nde Bilim Etkinliği - Son Dakika

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