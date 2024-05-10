Şanlıurfa\'da Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı

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Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları, aileleri ile birlikte dualarla uğurlandı.

Şanlıurfa İl Müftülüğünün organizasyonuyla bu yıl 2 bin 10 hacı adayı kutsal topraklara uğurlanacak. İlk hacı kafilesinde yer alan 361 hacı adayı için GAP Havalimanında uğurlama töreni düzenlendi. Yolculuk öncesi terminalde dualar okundu. Okunan duaların ardından çocukları ve aileleri ile vedalaşan hacı adayları dış hatlar terminalinden uçaklara alındı. Peygamberler şehrinden kutsal topraklara uğurlanan hacı adaylarının aileleriyle vedalaşmasında duygu dolu anlar yaşadı.

Havalimanında işlemlerini gerçekleştiren hacı adayları İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın gerçekleştirdiği duaların ardından kutsal topraklara uğurlandı. Uçağa alınan 361 hacı adayı Medine'ye hareket etti. 5 gün Medine'de kalacak olan hac kafilesi daha sonra Mekke'ye geçecek.

Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan, tören sonrası açıklamasında, "Allah herkese nasip etsin bu kardeşlerimiz kaç yıldan beri kayıtlarını yaptılar, her yıl heyecan yaşadılar, bu yıl onlara naip oldu. Duamızı yaptık yaptık biraz sonra uçağa binecekleri uğurluyoruz, Burada şuan iki kafilemiz var. Bu kafile ile 361 hacımız nasip olsa bu gece uğurluyoruz. İlk önce Medine-i Münevvere'ye gidecek orada 5 gün kaldıktan sonra Mekke-i Münevvere'ye gidecekler. Allah kısmet ederse Haziranın 28'inde görevini yapmış bir şekilde ülkemize dönecekler. Bizim Şanlıurfa'mızdan bu yıl 2 bin 10 hacı var. Dolayısıyla 2 bin 10 hacımızın hepsi devletimizin Diyanet İşleri Başkanlığımızın gözetimi, denetimi hizmeti altında bu yıl haccını yapıp dönecekler. Cenabı Allah herkese nasip eylesin. Bütün kardeşlerimize güzel duygular, güzel heyecanlar, güzel hacılar nasip eylesin" dedi.

Yıllarca kutsal topraklara gitmek için beklediklerini belirten hacı adayları, çok mutlu olduklarını ifade ettiler. - ŞANLIURFA