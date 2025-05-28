Şanlıurfa\'da Halk Otobüslerinde Denetim: Klimalar ve Erişilebilirlik Kontrol Edildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri, Birecik, Ceylanpınar, Siverek ve Viranşehir'de hizmet veren özel halk otobüslerini denetledi. Artan sıcaklıklarla birlikte gerçekleştirilen bu kapsamlı denetimlerde, otobüslerde klimaların çalıştırılıp çalıştırılmadığı da kontrol edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin yaptığı denetimler, sadece klima kontrolüyle sınırlı kalmadı. Otobüslerin engelli rampalarının bulunup bulunmadığı, camlarında güneşlik filmi olup olmadığı gibi güvenlik ve erişilebilirlik kriterleri de titizlikle incelendi. Denetimler sırasında zabıta ekipleri, otobüslerde ücretsiz yolculuk hakkı bulunan 65 yaş üstü vatandaşların durumu üzerinde de özel olarak durdu. Bu yaş grubundaki vatandaşların hakları doğrultusunda otobüslere alınıp alınmadığı ve onlara karşı gösterilen tutum dikkatle gözlemlendi. Vatandaşların mağdur olmaması için yaşlı yolculara yönelik hassasiyetin artırılması gerektiği vurgulandı. Artan sıcaklıkların yolcuları olumsuz etkilememesi adına otobüslerde klimaların etkin çalışması büyük önem taşıyor. Denetimler sırasında klimaları çalıştırmayan şoförlere zabıta ekipleri tarafından uyarılar yapıldı. Bu sayede hem yolcuların konforu sağlanmış hem de muhtemel şikayetlerin önüne geçilmesi hedeflendi. Zabıta ekipleri, otobüslerde yolculuk eden vatandaşlarla da görüşerek onların şikayet ve taleplerini dinledi. Yolculardan, herhangi bir sorun yaşadıklarında 153 Zabıta hattını arayarak otobüs plakası ve yolculuk yaptıkları saat bilgisi ile şikayetlerini bildirmeleri istendi. Böylece şikayetlerin hızlıca değerlendirilmesi ve gerekli müdahalelerin yapılması amaçlanıyor.

Denetimler sırasında kurallara uymayan otobüs şoförlerine gerekli uyarılar yapıldı. Trafik zabıta ekipleri, toplu taşıma hizmetlerinde belirlenen standartlara uyulmasının önemini bir kez daha hatırlatarak, cezai işlemler dahil gerekli tüm tedbirlerin alınacağını belirtti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, bu tür denetimlerin düzenli olarak yapılacağını ve böylece toplu taşımada hizmet kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini duyurdu. - ŞANLIURFA