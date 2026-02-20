Şanlıurfa\'da İftar Çadırlarına Yoğun İlgi

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'da ramazan ayı dolayısıyla kent genelinde belediyeler tarafından kurulan iftar çadırlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şehrin farklı noktalarında kurulan çadırlarda iftar saatine kısa süre kala uzun kuyruklar oluştu.

Ramazan ayı boyunca iftar çadırları hizmet vermeye devam edecek.