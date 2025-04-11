Şanlıurfa\'da Kedi Yavruları Kurtarıldı

Şanlıurfa'da bir kedinin otomobilin motor kısmında doğurduğu 5 yavru, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sabah işe gitmek isteyen bir vatandaş, otomobiline bindiği sırada motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti. Kaputu açan sürücü, içerisinde yavru kedilerin olduğunu görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, uzun süren çalışmanın ardından 5 yavru kediyi çıkartmayı başardı. Annesinin ulaşabileceği bir yere bırakılan yavru kedilere su ve süt verildi.

Yapılan araştırmada anne kedinin otomobilin motor kısmında doğum yaptığı öğrenildi. - ŞANLIURFA