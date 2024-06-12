Şanlıurfa'da Kuduz Vakası Sonrası Muhtarın Bürosu Basıldı

Yerel

Şanlıurfa'da mahallesinde kuduz vakası görülmesinin ardından bürosu basılarak kapısına "katil" yazılan muhtar konuştu. Muhtar Halil Kaya, "Ben asli görevimi yaptım, büromu basıp kapıma katil yazdılar. Muhtarlığı basacak kadar bu gücü nereden alıyorlar. Şikayetçi oldum" dedi.

Hayvanseverlerin ofisine saldırdığı mahalle muhtarı Halil Kaya, kuduz vakası yaşanmadan önce köpeklerin toplatılmaya başladığını söyleyerek hayvanseverlerin saldırısını kınadığını belirtti. Ofise saldıranlar hakkında davacı olduğunu aktaran Kaya, hayvanseverler adı altında kendisine linç girişiminde bulunanların yakalanmasını istedi.

"Sosyal medyada algı yapanlardan davacı oldum"

Kuduz köpek vakası hakkında detaylı bilgi veren Batıkent Mahalle Muhtarı Halil kaya, "Biz bundan 20 gün önce, tabi mahalle sakinlerimizin talepleri ve istekleri doğrultusunda mahallemizde salyası akan, küpesiz, başıboş, saldırgan hayvanların belediye ekiplerine bilgisini verdik. Bizim mahallemizde bu tür hayvanlar var, bunları alın, küpeleyin, kısırlaştırın, aşılarını vurun. Belediye ekiplerimiz de geldiler. Tabi biz bu hayvanları toplarken burada bir mahalle sakinimiz hanımefendi bize engel oldu. Siz bunları alamazsınız falan dedi. Belediye ekipleri de tamamını toplamadan gitti. Aradan bir hafta, 10 gün geçtikten sonra ben muhtarlıkta otururken mahalle sakinlerinden arama geldi. Parkta bir köpek saldırısı olduğunu söylediler. Tabi biz oraya gittiğimiz zaman ortada saldıran köpek ve ısırılan ağabeyimiz yoktu. Sonra kendi imkanlarıyla hastaneye gitmiş, aşılarını yaptırmış. Onu ısıran köpeği tespit etmesini söyledik. Oradaki vatandaşlar da şu köpek ısırdı dedi. Biz de belediye yetkililerini çağırdık, köpeği sapasağlam belediye yetkililerine teslim ettik. Aradan 2 gün geçti. İki günün sonunda köpeğin rapor sonucu geldi. Köpeğin kuduz olduğu anlaşıldı. Daha sonra sağlık ekipleri ısırılan kişiye ulaştı. Yani bizim bütün yaşadıklarımız bunlar ama şu anda yazılan çizilenler bakıyoruz, özellikle memleketimiz hakkında. Ondan sonra benim muhtarlığımı basmışlar ben burada yokken. Katil, kanlıurfa, Şanlıurfa, bilmem ne, böyle cümleler sarf etmişler. Yani bu şeylere gerek yok. Bu şekilde sosyal medyada algı yapanlardan hem davacı oldum, hem şikayetçi oldum ve kınıyorum. Kimsenin böyle memleketimiz hakkında, özellikle şahsım hakkında, bu şekilde muhtarlığımıza zarar vererek, yazıp çizerek hiçbir zarar vermeye hakları yok. Bizim yaşadıklarımız bunlar.

"Hayvanın kuduz olmasını biz mi istedik"

Muhtarlığa saldıran kişileri de tanıdığını söyleyen Kaya, "Mahalle sakinim zaten kuduz vakası çıktıktan sonra da muhtarlığımıza geldiler. Burada sağlık ekipleri ilgilendi, sağ olsun halen de ilgileniyorlar. Sonra da diyorlar ki köpek kuduz değil. İl Tarım Müdürlüğünün yayımladığı raporlar da var. Bu hayvanın kuduz olmasını biz mi istedik. İnsan böyle bir şey ister mi. Bu asli görevlerimden biri. Ben burada vatandaşın taleplerini yetkili birimlere bildirmekle görevliyim. Ben bunu bildirmesem, bildirdik, daha sonra bir linç kampanyası yaptılar. Dediğim gibi biz onları kınıyoruz. Haklarında zaten şikayetçi oldum. Ben buradan yetkililere de sesleniyorum. Sonuçta burası bir devlet kurumu, bu insanlar bu gücü nereden alıyor. Muhtarlığı basacak kadar bu gücü nereden alıyorlar. Köpeğin ısırdığı vatandaş evde tedavi görüyor" dedi.

Köpeklerin toplatılmasını mahalle sakinleri istedi

Köpeklerin toplatılması için muhtarlığa başvuran mahalle sakinlerinden Bedirhan Küçük, "Ben Batıkent Mahallesi sakini olarak muhtarımızı aradım. Dışarıda başıboş köpeklerin toplatılmasını rica ettik. Sağ olsun o da bizi kırmadı. Gereken yerlere telefon açarak köpekleri toplatmaya başladı. O esnada hayvansever bir vatandaşımız muhtara tehditler ve hakaretler yaparak, siz köpekleri öldürüyorsunuz gibisinden laflar söyleyerek taciz etti. Biz mahalle olarak kendimiz talep ettik" ifadelerini kullandı.

Daha önce de ısırılma vakaları yaşanmış

Köpeklerin daha önce eşine saldırıp yaraladığını söyleyen Mehmet Garip, "Benim eşime hayvan saldırdı. Benim haberim yoktu, ben dışarıdaydım. Ambulans çağırıp acil servise götürdük. Benim engelli çocuğum var, bir yere gidemiyor. Hayvanlar çok var. Muhtara da toplatmasını rica ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA