Şanlıurfa'da Nadir Görülen Su Samuru Avını Yerken Görüntülendi

Su samuru avını yerken görüntülendi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bölgede çok nadir görülen su samuru avını yerken görüntülendi.
Görüntüler, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı kırsal Uluyazı Mahallesi'nde çekildi. Atatürk Baraj Gölü kenarına giden bir vatandaş, bölgede nadir görülen su samurunu görüntüledi. Suyun kıyısındaki sazlık alana gelen su samurunun avını yediği gözlendi.
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