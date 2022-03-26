Şanlıurfa'da protokol eşleri yaşlıları unutmadı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da protokol eşleri yaşlıları unutmadı

26.03.2022 13:02
Şanlıurfa'da protokol eşleri yaşlıları unutmadı

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin eşi Sibel Ekinci ve İlçe Kaymakamı Önder Çengel'in eşi Ayşegül Çengel, 18 ile 24 Mart yaşlılar haftası dolayısıyla yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, hayır dualarını aldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin eşi Sibel Ekinci ve İlçe Kaymakamı Önder Çengel'in eşi Ayşegül Çengel, 18 ile 24 Mart yaşlılar haftası dolayısıyla yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, hayır dualarını aldı.

Sibel Ekinci ve Ayşegül Çengel, ev ziyaretleri çerçevesinde yaşlı ailelerin misafiri oldu. Yaşlılara 'Saygı Haftası' çerçevesinde yaşlıları ziyaret eden Ekinci ve Çengel, yaşlıların ellerini öpüp hayır dualarını aldı. Onlarla sohbet ederek anılarını ve nasihatlerini dinledi.

Yaşlıların talep ve önerilerini de dinleyen Sibel Ekinci ve Ayşegül Çengel, "Değerli büyüklerimizi ziyaret ederek hal ve hatırlarını sorduk, onların hayır dualarını aldık. Yaşlılarımız Viranşehir'in değerleri ve yaşayan hafızalarıdır. Viranşehir'deki yaşlılarımızı ziyaret etmeye devam edeceğiz "ifadelerini kullandılar.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren yaşlılar ise, Sibel Ekinci ve Ayşegül Çengel'e teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da protokol eşleri yaşlıları unutmadı
Şanlıurfa'da protokol eşleri yaşlıları unutmadı
Şanlıurfa'da protokol eşleri yaşlıları unutmadı

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Başkan Ekinci esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi Başkan Ekinci esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi

Önder Çengel, Viranşehir, Şanlıurfa, Ekinci, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da protokol eşleri yaşlıları unutmadı - Son Dakika


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