Şanlıurfa'da Sanayi Esnafı Arıların Baskınına Uğradı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Sanayi Esnafı Arıların Baskınına Uğradı

Şanlıurfa\'da Sanayi Esnafı Arıların Baskınına Uğradı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde nereden geldiği belli olmayan arılar, sanayideki iş yerlerini bastı. Arıların baskınına çalışırken yakalanan esnaf neye uğradığını şaşırdı. İş yerlerini istila eden arılardan kurtulmak için esnaf ateş, duman, hava tabancası ve tazyikli su gibi yöntemler denedi. Geçen yıl da aynı olayın yaşandığını belirten esnaf, arıların nereden geldiğini ve nasıl geldiğini bilmediğini söyledi.

26.04.2024 11:26  Güncelleme: 11:31
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde nereden geldiği belli olmayan arılar, sanayideki iş yerlerini bastı. Arıların baskınına çalışırken yakalanan esnaf neye uğradığını şaşırdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesinde yaşandı. İş yerinde çalışan esnaf gökyüzünde bulut şeklinde bir karartı gördü. Yaklaşan karartıya dikkatlice bakan esnaf, binlerce bal arısının kendilerine doğru geldiğini fark etti. İlk şoku atlatan esnaf, dışarı kaçarak arı sokmalarına karşı kendilerini korumaya çalıştı.

Arıları uzaklaştırmak için her yolu denediler

Sanayi esnafı, iş yerlerini istila eden arılardan kurtulmak için her yolu denedi. İlk önce ateş yakıp duman yaparak arıları uzaklaştırmaya çalışan esnaf, bunu başaramayınca bu defa hava tabancasıyla arılara müdahale etti. İş yerlerine hava sıkan esnaf, arıların dışarı kaçmasını sağlamaya çalıştı. Bunun da işe yaramadığını gören esnaf, bu defa tazyikli su ile arıları uzaklaştırmaya çalıştı. Yaklaşık 2 saat mücadele eden esnaf, sonunda arılardan kurtulmayı başardı.

Geçen yıl da aynı olay yaşandı

Geçen yıl da aynı şekilde arıların baskınına uğradıklarını söyleyen sanayi esnafı Halil Ölmezler, "İş yerinde çalışırken aniden bulut şeklinde arıların geldiğini gördük. Neye uğradığımızı şaşırdık. Ondan sonra kendi imkanlarımızla, onlara da zarar vermemek için hafif bir duman yaptık. Bizi de rahatsız ettiler çünkü burada iş yapamaz olduk. Aynı şekilde geçen yıl da bunu yaşadık. Nereden geliyorlar, ne şekilde geliyorlar bilmiyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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