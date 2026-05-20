Şanlıurfa\'da toplu taşıma araçları denetlendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri, Birecik, Ceylanpınar, Siverek ve Viranşehir'de toplu taşıma araçlarını mercek altına aldı. Yapılan denetimlerde araçların hijyen durumu, klima kontrolleri ve yolcu güvenliği incelenirken, sürücülere özellikle sıcak havalarda klima kullanımı konusunda önemli uyarılar yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların toplu taşıma hizmetlerinden daha güvenli, sağlıklı ve konforlu bir şekilde yararlanabilmesi amacıyla il genelinde denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Birecik, Ceylanpınar, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde toplu taşıma araçlarına yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı Trafik Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, halk otobüsleri ve toplu taşıma araçlarının çalışma şartları detaylı şekilde incelendi. Ekipler, özellikle araçların temizlik ve hijyen durumlarını kontrol ederken, yaklaşan sıcak hava dalgası öncesinde klimaların aktif ve çalışır durumda olup olmadığını da denetledi.

Vatandaşların yaz aylarında mağduriyet yaşamaması için klima kullanımının zorunlu olduğu belirtilirken, ilerleyen günlerde herhangi bir bahanenin kabul edilmeyeceği konusunda sürücülere uyarılarda bulunuldu.

Denetimlerde ayrıca 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz ulaşım hakkı konusunda da şoförler bilgilendirildi. Ekipler, yaşlı vatandaşlara karşı daha hassas ve anlayışlı olunması gerektiğini vurgulayarak, mevzuata aykırı uygulamalara kesinlikle izin verilmeyeceğini ifade etti.

Yapılan kontrollerde araçların genel durumları, çalışma belgeleri ve yolcu güvenliğine yönelik kriterler de incelenirken, kurallara uymayan sürücüler hakkında gerekli işlemlerin uygulanacağı bildirildi. - ŞANLIURFA