Şanlıurfa'da Son Kullanım Tarihi Geçmiş Ürün Satan İşletmelere Ceza

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş, bozulmuş ve tüketilmesi sakıncalı yaklaşık 4 milyon lira değerindeki gıda ürününü market raflarından topladı, bu ürünleri sattığı belirlenen işletmelere para cezası uyguladı.

Halk sağlığının korunmasına yönelik denetimlerini aralıksız sürdüren Şanlıurfa Belediyesi zabıta ekipleri, zincir marketler başta olmak üzere gıda satışı yapılan işletmelere yönelik kontroller gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında kokmuş et ve tavuk ürünleri, süt ve süt ürünleri, peynir çeşitleri, cips, meşrubat, bisküvi, bebek bisküvileri ile çok sayıda farklı gıda maddesinin son kullanma tarihinin geçtiği belirlendi. Bazı ürünlerin bozulduğu ve kötü koku yaydığı dikkati çekti.

Denetimlerde el konulan yaklaşık 4 milyon lira değerindeki ürünler raflardan kaldırıldı.

İnsan tüketimine kesinlikle uygun olmayan ürünlerin bir kısmı mevzuat çerçevesinde imha edilirken, hayvan beslenmesinde değerlendirilebilecek durumda olan ürünler Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mama ve Kompost Gübre Üretim Merkezi'ne teslim edildi. Böylece hem çevre sağlığının korunması hem de atıkların değerlendirilmesi sağlandı.

Söz konusu ürünleri satışta bulundurduğu tespit edilen işletmelere yasal işlem uygulanarak para cezası kesildi.